Thời gian qua, Mai Phương đã quay trở lại với công việc sau gần 7 tháng điều trị ung thư phổi. Mới đây, cô đã thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ với bố của con gái Lavie. Tuy từng có nhiều mâu thuẫn trong quá khứ nhưng giờ đây Mai Phương xem Phùng Ngọc Huy như một người bạn tốt. Cô mong dư luận có cái nhìn khách quan hơn với bố của con gái, đồng thời cho biết cả hai vẫn liên lạc thường xuyên để trao đổi về cách chăm sóc con.

"Anh ấy tất nhiên động viên tôi nhiều. Người ngoài biết chuyện tôi bệnh còn sửng sốt, huống hồ tôi và anh từng có thời gian gắn bó. Tuy nhiên, điều tôi không nghĩ đến là bố Lavie đã phải chịu áp lực lớn từ dư luận. Anh ấy không có lỗi trong chuyện này, vì bệnh của tôi không phải là điều anh ấy muốn.