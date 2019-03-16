Mai Phương động viên tình cũ sau thời gian một mình chiến đấu với bệnh tật

Hậu trường 16/03/2019 10:53

Dù từng có nhiêu mâu thuẫn với bố của con gái nhưng Mai Phương vẫn dành những lời tốt đẹp cho Phùng Ngọc Huy.

Thời gian qua, Mai Phương đã quay trở lại với công việc sau gần 7 tháng điều trị ung thư phổi. Mới đây, cô đã thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ với bố của con gái Lavie. Tuy từng có nhiều mâu thuẫn trong quá khứ nhưng giờ đây Mai Phương xem Phùng Ngọc Huy như một người bạn tốt. Cô mong dư luận có cái nhìn khách quan hơn với bố của con gái, đồng thời cho biết cả hai vẫn liên lạc thường xuyên để trao đổi về cách chăm sóc con.

"Anh ấy tất nhiên động viên tôi nhiều. Người ngoài biết chuyện tôi bệnh còn sửng sốt, huống hồ tôi và anh từng có thời gian gắn bó. Tuy nhiên, điều tôi không nghĩ đến là bố Lavie đã phải chịu áp lực lớn từ dư luận. Anh ấy không có lỗi trong chuyện này, vì bệnh của tôi không phải là điều anh ấy muốn.

Tuy nhiên, khán giả có những quan điểm của họ. Tôi cũng không thể bảo vệ anh, cũng không cản nổi dư luận, nhưng cũng may mọi thứ đã qua rồi. Giờ chúng tôi vẫn giữ quan hệ bạn bè, vẫn trao đổi và hỏi thăm nhau", Mai Phương chia sẻ trên VnExpress.

Mai Phương động viên tình cũ sau thời gian một mình chiến đấu với bệnh tật - Ảnh 1
Mai Phương mong khán giả có cái nhìn thoáng hơn về bố của con gái - Ảnh: Internet
Mai Phương động viên tình cũ sau thời gian một mình chiến đấu với bệnh tật - Ảnh 2
Mai Phương động viên tình cũ sau thời gian một mình chiến đấu với bệnh tật - Ảnh 3
Dù đã chia tay nhưng Mai Phương vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bố của con gái - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Mai Phương đã cố gắng rất nhiều để vượt qua nỗi sợ hãi vì căn bệnh ung thư. Cô điều trị với một tinh thần lạc quan cùng khát khao được sống để chăm sóc con gái. Sự kiên nhẫn, ý chí và bản lĩnh của bà mẹ đơn thân khiến không ít người nể phục. 

Được biết, hiện tại sức khỏe của Mai Phương đã tiến triển khá nhiều. Cách đây ít lâu, nữ diễn viên tiết lộ tế bào ung thư đã dần teo lại, hai lá phổi đang hồi phục giúp người hâm mộ tạm thời an tâm phần nào. 

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Từ khóa:   Mai Phương Phùng Ngọc Huy

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