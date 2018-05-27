Mải miết đi hát và đây chính là thành tích học tập của Phương Mỹ Chi, đến Quang Lê cũng phải giật mình

Phương Mỹ Chi là một trong những cái tên ghi dấu ấn rõ nét và được công chúng yêu mến rất nhiều sau chương trình Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Với giọng ca ngọt ngào và truyền cảm, "chị Bảy" đắt show không kém gì các ca sĩ đàn anh, đàn chị đình đám.

Phương Mỹ Chi đang là giọng hát được các bầu show săn đón không thua kém các ca sĩ nổi tiếng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, việc thường xuyên chạy show khiến công chúng lo ngại Phương Mỹ Chi sẽ chểnh mảng học tập. Thậm chí, trên một số trang mạng xã hội còn xuất hiện tin đồn Phương Mỹ Chi bỏ học để đi hát kiếm tiền.