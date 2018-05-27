Mải miết đi hát và đây chính là thành tích học tập của Phương Mỹ Chi, đến Quang Lê cũng phải giật mình

Hậu trường 27/05/2018 11:17

Ca sĩ Quang Lê khiến không ít người trầm trồ khi khoe thành tích học tập tốt của con gái nuôi Phương Mỹ Chi dù vừa học vừa hát.

Phương Mỹ Chi là một trong những cái tên ghi dấu ấn rõ nét và được công chúng yêu mến rất nhiều sau chương trình Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Với giọng ca ngọt ngào và truyền cảm, "chị Bảy" đắt show không kém gì các ca sĩ đàn anh, đàn chị đình đám.

Mải miết đi hát và đây chính là thành tích học tập của Phương Mỹ Chi, đến Quang Lê cũng phải giật mình - Ảnh 1
Phương Mỹ Chi đang là giọng hát được các bầu show săn đón không thua kém các ca sĩ nổi tiếng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, việc thường xuyên chạy show khiến công chúng lo ngại Phương Mỹ Chi sẽ chểnh mảng học tập. Thậm chí, trên một số trang mạng xã hội còn xuất hiện tin đồn Phương Mỹ Chi bỏ học để đi hát kiếm tiền.

Những lời đồn thổi này sớm bị dập tắt khi mới đây, ca sĩ Quang Lê vừa tự hào khoe thành tích học tập của con gái nuôi trên trang cá nhân. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ sự giỏi giang của "chị Bảy".

Quang Lê viết đầy tự hào: "Chúc mừng con gái của ba đã tốt nghiệp là học sinh giỏi và nhiều giấy khen, vừa hát vừa học giỏi ba rất tự hào về con".

Mải miết đi hát và đây chính là thành tích học tập của Phương Mỹ Chi, đến Quang Lê cũng phải giật mình - Ảnh 2
Quang Lê tự hào khoe thành tích học tập đáng nể của con gái nuôi - Ảnh: FBNV
Mải miết đi hát và đây chính là thành tích học tập của Phương Mỹ Chi, đến Quang Lê cũng phải giật mình - Ảnh 3
Dù bận rộn việc chạy show nhưng Phương Mỹ Chi vẫn giữ thành tích học tập tốt - Ảnh: FBNV
Mải miết đi hát và đây chính là thành tích học tập của Phương Mỹ Chi, đến Quang Lê cũng phải giật mình - Ảnh 4
Giọng ca 'Quê em mùa nước lũ' nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Mải miết đi hát và đây chính là thành tích học tập của Phương Mỹ Chi, đến Quang Lê cũng phải giật mình - Ảnh 5
Phương Mỹ Chi đứng chung sân khấu với nhiều ca sĩ đàn anh khi lưu diễn hải ngoại - Ảnh: Internet
Mải miết đi hát và đây chính là thành tích học tập của Phương Mỹ Chi, đến Quang Lê cũng phải giật mình - Ảnh 6
Ca sĩ Quang Lê đã giúp đỡ con gái nuôi rất nhiều trong sự nghiệp ca hát - Ảnh: Internet

 

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