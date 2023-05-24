Lý Hải đưa con đi trải nghiệm ruộng đồng, mong muốn con có một tuổi thơ 'dữ dội'

Hậu trường 24/05/2023 09:33

Quan điểm chăm sóc và giáo dục con của vợ chồng nam ca sĩ luôn nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Mới đây, trên trang Facebook chính thức của cặp đôi Lý Hải - Minh Hà chia sẻ đoạn video anh cùng cậu con trai đi thăm thú, trải nghiệm đồng quê kèm dòng trạng thái xúc động:"Nguời lớn ai cũng bận rộn lo toan mà hay quên mất công việc có thể làm cả đời nhưng tuổi thơ của con qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại...".

Lý Hải đưa con đi trải nghiệm ruộng đồng, mong muốn con có một tuổi thơ 'dữ dội' - Ảnh 1
Bài đăng của Lý Hải nhanh chóng nhận về loạt yêu thích của khán giả. 
Lý Hải đưa con đi trải nghiệm ruộng đồng, mong muốn con có một tuổi thơ 'dữ dội' - Ảnh 2
Cậu con trai nhà Lý Hải - Minh Hà có vẻ khá thích thú với trải nghiệm mới mẻ này.

Trước đó, Lý Hải - Minh Hà đăng tải loạt khoảnh khắc cùng nhóc tỳ trải nghiệm cuộc sống nơi đồng ruộng nhân dịp các con nghỉ hè: "Nhờ có ba, tuổi thơ của anh em tớ cũng sắp "dữ dội" rồi đây. Chuyến nghỉ hè của gia đình tớ đã khởi động, bắt đầu với bùn đất lấm lem, dầm mưa dãi nắng và đồ chơi cỏ cây".

Lý Hải đưa con đi trải nghiệm ruộng đồng, mong muốn con có một tuổi thơ 'dữ dội' - Ảnh 3
Hình ảnh 2 bố con vô cùng bình dị khiến nhiều người thích thú. 
Lý Hải đưa con đi trải nghiệm ruộng đồng, mong muốn con có một tuổi thơ 'dữ dội' - Ảnh 4
Được biết, Lý Hải vốn sinh ra ở một làng quê nghèo và có tuổi thơ cơ cực, chính vì thế mà anh có khá nhiều trải nghiệm thú vị nơi làng quê, dân dã.

Mặc dù sở hữu khối tài sản kếch xù, nhưng Lý Hải - Minh Hà không vì vậy mà chiều chuộng, cho con hưởng thụ cuộc sống xa xỉ. Cặp vợ chồng trẻ thống nhất cho con học trường công, mặc quần áo giày dép rất bình dân. Lý Hải từng khẳng định:"Khái niệm rich kid sẽ không bao giờ tồn tại trong gia đình mình".

Lý Hải đưa con đi trải nghiệm ruộng đồng, mong muốn con có một tuổi thơ 'dữ dội' - Ảnh 5
Lý Hải - Minh Hà vốn được công chúng yêu mến vì có lối sống giản dị và có cách giáo dục con cái đáng ngưỡng mộ. 
Lý Hải đưa con đi trải nghiệm ruộng đồng, mong muốn con có một tuổi thơ 'dữ dội' - Ảnh 6
Rất nhiều bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ cũng như khen ngợi sự chu đáo của Lý Hải trong việc quan tâm chăm sóc con cái. 

Ngoài ra, Lý Hải - Minh Hà cũng vừa thông báo tin vui đến khán giả về tác phẩm điện ảnh Lật Mặt 6 của bộ đôi đạo diễn - nhà sản xuất chính thức trở thành hashtag phim điện ảnh Việt Nam trên nền tảng Tiktok có lượt xem cao nhất với hơn 2 tỷ lượt xem.

Lý Hải đưa con đi trải nghiệm ruộng đồng, mong muốn con có một tuổi thơ 'dữ dội' - Ảnh 7
Lý Hải - Minh Hà tiếp tục chia sẻ tin vui đến khán giả. 
Minh Hà bất ngờ chia sẻ về nhan sắc của Lý Hải 28 năm trước, ai cũng bồi hồi nhớ về thời thanh xuân đã qua

Minh Hà bất ngờ chia sẻ về nhan sắc của Lý Hải 28 năm trước, ai cũng bồi hồi nhớ về thời thanh xuân đã qua

Ai nhìn qua hình ảnh của Lý Hải cách đây 28 năm về trước cũng không khỏi bật cười và nhớ về thanh xuân tươi đẹp thời điểm ấy.

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