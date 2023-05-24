Lý Hải đưa con đi trải nghiệm ruộng đồng, mong muốn con có một tuổi thơ 'dữ dội'

Mới đây, trên trang Facebook chính thức của cặp đôi Lý Hải - Minh Hà chia sẻ đoạn video anh cùng cậu con trai đi thăm thú, trải nghiệm đồng quê kèm dòng trạng thái xúc động:"Nguời lớn ai cũng bận rộn lo toan mà hay quên mất công việc có thể làm cả đời nhưng tuổi thơ của con qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại...".



Bài đăng của Lý Hải nhanh chóng nhận về loạt yêu thích của khán giả.

Cậu con trai nhà Lý Hải - Minh Hà có vẻ khá thích thú với trải nghiệm mới mẻ này.

Trước đó, Lý Hải - Minh Hà đăng tải loạt khoảnh khắc cùng nhóc tỳ trải nghiệm cuộc sống nơi đồng ruộng nhân dịp các con nghỉ hè: "Nhờ có ba, tuổi thơ của anh em tớ cũng sắp "dữ dội" rồi đây. Chuyến nghỉ hè của gia đình tớ đã khởi động, bắt đầu với bùn đất lấm lem, dầm mưa dãi nắng và đồ chơi cỏ cây".