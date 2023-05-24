Lý Hải đưa con đi trải nghiệm ruộng đồng, mong muốn con có một tuổi thơ 'dữ dội'

Quan điểm chăm sóc và giáo dục con của vợ chồng nam ca sĩ luôn nhận được sự ủng hộ của mọi người.
- Minh Hà thừa nhận hôn nhân với Lý Hải là do 'ý trời', luôn xuất hiện xinh đẹp khiến chồng nở mày nở mặt
- Đến lượt Lật Mặt 6 của Lý Hải được phát hành tại Mỹ
Mới đây, trên trang Facebook chính thức của cặp đôi Lý Hải - Minh Hà chia sẻ đoạn video anh cùng cậu con trai đi thăm thú, trải nghiệm đồng quê kèm dòng trạng thái xúc động:"Nguời lớn ai cũng bận rộn lo toan mà hay quên mất công việc có thể làm cả đời nhưng tuổi thơ của con qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại...".
Trước đó, Lý Hải - Minh Hà đăng tải loạt khoảnh khắc cùng nhóc tỳ trải nghiệm cuộc sống nơi đồng ruộng nhân dịp các con nghỉ hè: "Nhờ có ba, tuổi thơ của anh em tớ cũng sắp "dữ dội" rồi đây. Chuyến nghỉ hè của gia đình tớ đã khởi động, bắt đầu với bùn đất lấm lem, dầm mưa dãi nắng và đồ chơi cỏ cây".
Mặc dù sở hữu khối tài sản kếch xù, nhưng Lý Hải - Minh Hà không vì vậy mà chiều chuộng, cho con hưởng thụ cuộc sống xa xỉ. Cặp vợ chồng trẻ thống nhất cho con học trường công, mặc quần áo giày dép rất bình dân. Lý Hải từng khẳng định:"Khái niệm rich kid sẽ không bao giờ tồn tại trong gia đình mình".
Ngoài ra, Lý Hải - Minh Hà cũng vừa thông báo tin vui đến khán giả về tác phẩm điện ảnh Lật Mặt 6 của bộ đôi đạo diễn - nhà sản xuất chính thức trở thành hashtag phim điện ảnh Việt Nam trên nền tảng Tiktok có lượt xem cao nhất với hơn 2 tỷ lượt xem.