Minh Hà bất ngờ chia sẻ về nhan sắc của Lý Hải 28 năm trước, ai cũng bồi hồi nhớ về thời thanh xuân đã qua

Hậu trường 21/05/2023 16:17

Ai nhìn qua hình ảnh của Lý Hải cách đây 28 năm về trước cũng không khỏi bật cười và nhớ về thanh xuân tươi đẹp thời điểm ấy.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Minh Hà - bà xã Lý Hải đã chia sẻ đoạn video phỏng vấn của nam ca sĩ vào năm 1995. Cô nàng hài hước chia sẻ: "Nhìn lại ca sĩ Lý Hải năm 1995, chồng mình 28 năm trước đây sao lúc đó mình mới 10 tuổi à". Bà xã Lý Hải cũng không quên đính kèm hình ảnh cô vào thời điểm ấy khiến không ít khán giả nháo nhào vì thích thú.

Minh Hà bất ngờ chia sẻ về nhan sắc của Lý Hải 28 năm trước, ai cũng bồi hồi nhớ về thời thanh xuân đã qua - Ảnh 1
Minh Hà - bà xã Lý hải đã chia sẻ đoạn video phỏng vấn của nam ca sĩ vào năm 1995.
Minh Hà bất ngờ chia sẻ về nhan sắc của Lý Hải 28 năm trước, ai cũng bồi hồi nhớ về thời thanh xuân đã qua - Ảnh 2
Bà xã Lý hải cũng không quên đính kèm hình ảnh cô vào thời điểm ấy khiến không ít khán giả nháo nhào vì thích thú.

Đối với lứa khán giả 8X, 9X...Lý Hải chính là một trong những ca sĩ nằm trong thế hệ thần tượng thanh xuân. Anh đã bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình vào năm 1993. Vào những năm 2000, nhờ series Trọn đời bên em đình đám, tên tuổi của Lý Hải đã được phủ sóng rộng rãi.

Minh Hà bất ngờ chia sẻ về nhan sắc của Lý Hải 28 năm trước, ai cũng bồi hồi nhớ về thời thanh xuân đã qua - Ảnh 3
Lý Hải chính là một trong những ca sĩ nằm trong thế hệ thần tượng thanh xuân.

Hiện nay, Lý Hải đã gần như vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc, anh tập trung sản xuất phim ảnh với sự hỗ trợ đắc lực từ bà xã Minh Hà. Chính vì thế, khi nhìn lại hình ảnh của anh cách đây 28 năm, nhiều khán giả đã bồi hồi nhớ lại và gửi không ít lời khen dành cho anh.

Minh Hà bất ngờ chia sẻ về nhan sắc của Lý Hải 28 năm trước, ai cũng bồi hồi nhớ về thời thanh xuân đã qua - Ảnh 4
Anh tập trung sản xuất phim ảnh với sự hỗ trợ đắc lực từ bà xã Minh Hà.
Minh Hà bất ngờ chia sẻ về nhan sắc của Lý Hải 28 năm trước, ai cũng bồi hồi nhớ về thời thanh xuân đã qua - Ảnh 5
Nhiều khán giả đã bồi hồi nhớ lại và gửi không ít lời khen dành cho anh.

Được biết, Lý Hải - Minh Hà là một trong những cặp vợ chồng được yêu thích nhất showbiz Việt Nam hiện nay. Cả hai quen biết nhau từ năm 2004 và chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2010. Không chỉ đẹp đôi về mặt 'hình ảnh, cặp vợ chồng son này là một trong những gia đình hạnh phúc mà ai cũng mơ ước.

Minh Hà bất ngờ chia sẻ về nhan sắc của Lý Hải 28 năm trước, ai cũng bồi hồi nhớ về thời thanh xuân đã qua - Ảnh 6
Lý Hải - Minh Hà là một trong những cặp vợ chồng được yêu thích nhất showbiz Việt Nam hiện nay.
Minh Hà bất ngờ chia sẻ về nhan sắc của Lý Hải 28 năm trước, ai cũng bồi hồi nhớ về thời thanh xuân đã qua - Ảnh 7
 Cả hai quen biết nhau từ năm 2004 và chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2010.

Bà xã Lý Hải mặc dù là một người ít nói, không lãng mạn nhiều trong hôn nhân nhưng nhờ sự chân thành và chất phát của Lý Hải đã khiến cô luôn cảm thấy ấm áp, an tâm với cuộc sống hiện tại.

Minh Hà bất ngờ chia sẻ về nhan sắc của Lý Hải 28 năm trước, ai cũng bồi hồi nhớ về thời thanh xuân đã qua - Ảnh 8
 Nhờ sự chân thành và chất phát của Lý Hải đã khiến Minh Hà luôn cảm thấy ấm áp, an tâm với cuộc sống hiện tại.

Có thể thấy rằng, dù đã nhiều năm trôi qua, cặp đôi này vẫn 'giữ lửa' cho hôn nhận, tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Hiện tại,  Lý Hải - Minh Hà đã có với nhau bốn người con, lần lượt là các bé: Rio, Cherry, Sunny và Mio. Tổ ấp viên mãn và hạnh phúc của cặp đôi nhận được sự ngưỡng mộ từ đông đảo khán giả.

Minh Hà bất ngờ chia sẻ về nhan sắc của Lý Hải 28 năm trước, ai cũng bồi hồi nhớ về thời thanh xuân đã qua - Ảnh 9
Dù đã nhiều năm trôi qua, cặp đôi này vẫn 'giữ lửa' cho hôn nhận, tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.
Minh Hà bất ngờ chia sẻ về nhan sắc của Lý Hải 28 năm trước, ai cũng bồi hồi nhớ về thời thanh xuân đã qua - Ảnh 10
Hiện tại,  Lý Hải - Minh Hà đã có với nhau bốn người con, lần lượt là các bé: Rio, Cherry, Sunny và Mio.
Minh Hà thừa nhận hôn nhân với Lý Hải là do 'ý trời', luôn xuất hiện xinh đẹp khiến chồng nở mày nở mặt

Minh Hà thừa nhận hôn nhân với Lý Hải là do 'ý trời', luôn xuất hiện xinh đẹp khiến chồng nở mày nở mặt

Tình cảm son sắt của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà khiến nhiều người người ngưỡng mộ. Mới đây Minh Hà dã chia sẻ mối lương duyên của cô và chồng đích thực do ý trời.

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Từ khóa:   hậu trường Lý Hải Lý Hải và Minh Hà

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