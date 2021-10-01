Luật sư đại diện cho Công Vinh - Thủy Tiên chia sẻ về tiến trình vụ kiện và những thông tin đang lan truyền rầm rộ trên MXH

Hậu trường 01/10/2021 11:49

Đại diện Công Vinh - Thủy Tiên vừa chia sẻ về tiến trình vụ kiện.

Vừa qua, vụ việc ồn ào giữa nữ CEO Đại Nam và vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã gây không ít xôn xao dư luận. Được biết, ngày 22/9, phía vợ chồng Thuỷ Tiên đã chính thức nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi "vu khống, xúc phạm nhân phẩm, uy tín".

Liên quan đến vụ việc này, mới đây, trao đổi với Saostar, luật sư Phan Vũ Tuấn - Đại diện pháp lý cho vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên nói về tiến trình vụ kiện, cũng như những thông tin tiêu cực đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên.

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Luật sư Phan Vũ Tuấn (bên trái) cho biết đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin nào mới liên quan đến vụ kiện của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên từ phía cơ quan chức năng - Ảnh: Internet

Theo đó, ông Phan Vũ Tuấn bày tỏ: "Tôi khẳng định lại một điều, đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin nào mới liên quan đến vụ kiện của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên từ phía cơ quan chức năng". Vì vậy, chưa thể trả lời chính xác thời điểm có kết quả, vì phải căn cứ theo trình tự thủ tục tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra.

Trước những thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên, luật sư nói: "Tất cả những thông tin đó bên chúng tôi chưa có mức độ kiểm chứng. Nên tất cả những thông tin đang được lan truyền đều không đúng đắn".

Luật sư đại diện cho Công Vinh - Thủy Tiên chia sẻ về tiến trình vụ kiện và những thông tin đang lan truyền rầm rộ trên MXH - Ảnh 2
Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh đưa đơn kiện bà Phương Hằng vào ngày 22/9 - Ảnh: Internet

Trước đó vào hôm 27/9, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ thông tin một nữ ca sĩ Vbiz thừa nhận giữ tiền từ thiện để đầu tư bất động sản và bị cấm xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng chưa có thông báo chính thức nào về vụ việc này. Một số ý kiến cho rằng đây chỉ thông tin bên lề chưa được kiểm chứng nhằm mục đích "câu view". Do đó, chúng ta cần phải sáng suốt tiếp nhận tin tức trên mạng xã hội. 

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