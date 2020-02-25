Long Nhật bật khóc kể về scandal lớn nhất cuộc đời liên quan đến động mại dâm nam

Hậu trường 25/02/2020 16:14

Trên sóng truyền hình, nam ca sĩ Long Nhật lần đầu kể về quãng thời gian khó khăn khi đối mặt với scandal đầu tiên trong sự nghiệp.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình mới đây, nam ca sĩ Long Nhật đã có những trải lòng về góc khuất cuộc đời sau ánh đèn sân khấu.

Nhắc về scandal đầu tiên và lớn nhất trong sự nghiệp, Long Nhật cho biết anh bị người ta vu oan là có liên quan đến một động mại dâm nam ở Hà Nội: “Người chủ đó khai là có nhiều ca sĩ nổi tiếng đến chơi bời. Và đặc biệt một người không chịu tới, chỉ ở khách sạn gọi điện thoại, hàng phải VIP và ném tiền qua cửa sổ, người đó là tôi”.

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Long Nhật bật khóc khi nhớ về quá khứ - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, không một ai liên lạc để xác minh thông tin với Long Nhật mà chỉ tin lời người chủ của động mại dâm đó: “Từ một người má mì như vậy thì uy tín đâu để bảo chứng lời nói của người ta. Họ viết nam ca sĩ L.N, người Huế, nổi tiếng với ‘Mấy nhịp cầu tre’… Lúc đó tôi đang ở Huế, người đầu tiên gọi cho tôi là anh Chí Trung. Đầu dây bên kia tôi nghe tiếng khóc của chị Ngọc Huyền. Tôi nói không, tôi đang ở với mẹ vì bà nội bệnh”.

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Nam ca sĩ phủ nhận việc liên quan đến động mại dâm nam trong quá khứ - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian vướng phải scandal, nam ca sĩ dường như ngã quỵ khi bị các nhà đài quay lưng, hàng loạt chương trình bị hủy bỏ.

Bên cạnh đó, Long Nhật cho biết gia đình nam ca sĩ vốn gia giáo nên mẹ anh đã lên tăng xông khi biết tin. Chính anh cũng hoàn toàn suy sụp và khóc rất nhiều vì không biết chia sẻ cùng ai: “Tôi không biết phải giải thích làm sao cho mọi người. Chỉ biết nói tôi không có như vậy vì nếu bị bắt thì tôi đã ở trong tù, chứ không được ở đây”.

May mắn thay, trong giai đoạn khó khăn đó, Long Nhật đã gặp được bà xã Kim Ngân. Từ sự yêu thương, tin tưởng và thấu hiểu, cả hai đã cùng nhau gắn bó cho đến thời điểm hiện tại.

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