Loạt sao nam vướng tin đồn bỏ bê con cái hậu ly hôn: Kẻ bị tố kì kèo tiền trợ cấp, người bị cho vô trách nhiệm

Trong làng giải trí , chuyện hôn nhân tan vỡ không phải là chuyện hiếm gặp. Thế nhưng, không phải cặp đôi nghệ sĩ Việt nào cũng chia tay trong êm đẹp. Hậu ly hôn, không ít cặp đôi lời qua tiếng lại dữ dội vì chuyện chăm sóc con cái. Thường thấy nhất là việc sao nam bị vợ cũ tố bỏ bê con cái.

Cụ thể, dưới bài đăng thể hiện nỗi nhớ thương bé Dâu Tây của Việt Anh, Thùy Linh đã để lại bình luận tố chồng cũ chối bỏ trách nhiệm nuôi con: “10 năm trời, 1 món quà, 1 cái thiệp, hay chỉ 1 tin nhắn chúc mừng cũng không có. Con mới 12 tuổi mà tính ra tới 13 thì phải biết anh thương con cỡ nào rồi…”.

Mới đây, nam diễn viên Việt Anh “Người phán xử” đã bị vợ cũ Thùy Linh tố giả tạo, bỏ bê con gái không quan tâm suốt 10 năm.

Bình luận tố chồng cũ của Thùy Linh - Ảnh: FB

Trước ồn ào này, nam diễn viên cho biết bản thân không làm điều gì sai trái và khuyên người ngoài cuộc nên ngừng phán xét về chuyện riêng tư của mình.

Cặp đôi thuở mặn nồng - Ảnh: Internet

Năm 2007, Việt Anh và Thùy Linh kết hôn, cặp đôi có với nhau một con gái. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm chung sống, cả hai đã quyết định "đường ai nấy đi".

Lâm Vinh Hải

Nam vũ công Lâm Vinh Hải và vợ cũ Lý Phương Châu ly hôn năm 2016, khép lại mối tình 11 năm từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hôn nhân đổ vỡ, Lâm Vinh Hải trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi công khai tình mới chỉ sau một thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, nam vũ công còn bị Lý Phương Châu tố vô trách nhiệm trong việc nuôi con. Cụ thể, cô từng chia sẻ trên trang cá nhân những đoạn tin nhắn giữa cô và chồng cũ về việc Lâm Vinh Hải nhiều tháng liền không chu cấp cho con gái. Thậm chí, nam vũ công còn kì kèo tiền trợ cấp nuôi con từ 5 triệu đồng mỗi tháng xuống còn 3 triệu đồng.

Câu chuyện hậu ly hôn của Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu từng gây chú ý một thời gian dài - Ảnh: Internet

Quang Dũng

Vốn là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt, thông tin ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm "đường ai nấy đi" từng khiến bao người hâm mộ nuối tiếc.

Cuộc đổ vỡ hôn nhân gây tiếc nuối nhất nhì Vbiz - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Jennifer Phạm từng chỉ trích Quang Dũng lợi dụng con trai Bảo Nam để đánh bóng tên tuổi. Bên cạnh đó, người đẹp còn tố chồng cũ vô tâm với con trai: "Lúc nào cũng con trai là động lực, luôn tranh thủ thời gian đi diễn ở Mỹ để thăm con, thường gọi điện với con để đỡ nhớ. Nhưng thực tế thì một năm ngày gặp con có thể đếm trên đầu ngón tay…". Trước thái độ của vợ cũ, Quang Dũng chọn cách giữ im lặng trước công chúng.