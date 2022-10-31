Loạt ảnh hiếm hoi trong lễ cưới của Bình An và Phương Nga tại Phú Thọ

Hậu trường 31/10/2022 14:25

Sau tiệc cưới ở Hà Nội, Bình An và Phương Nga đã tổ chức đám cưới tại Phú Thọ với sự góp mặt của người thân, họ hàng hai bên.

Sau 4 năm yêu nhau, ngày 21/10 vừa qua, Bình AnPhương Nga đã tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn ở Hà Nội, có sự tham gia của nhiều sao Việt. Đến ngày 30/10, cặp đôi tổ chức đám cưới lần 2, tại Thanh Ba, Phú Thọ (quê nhà chú rể). Khác với tiệc cưới ở Hà Nội, đám cưới của cặp đôi ở Phú Thọ không được công khai rầm rộ trên mạng xã hội.

Chiều 29/10, cả hai có mặt tại Thanh Ba, Phú Thọ chuẩn bị cho sự kiện trọng đại. Theo hình ảnh được chia sẻ, Bình An - Phương Nga mặc trang phục đơn giản. Trong khi Phương Nga diện váy trắng dài kín đáo thì Bình An mặc áo phông, quần jeans kèm giày thể thao.

Loạt ảnh hiếm hoi trong lễ cưới của Bình An và Phương Nga tại Phú Thọ - Ảnh 1
 Bình An và Phương Nga đã tổ chức đám cưới tại Phú Thọ với sự góp mặt của người thân, họ hàng - Ảnh: FBNV
Loạt ảnh hiếm hoi trong lễ cưới của Bình An và Phương Nga tại Phú Thọ - Ảnh 2
Không gian đám cưới ấm cúng tại quê nhà - Ảnh: FBNV

Tiệc báo hỉ của Bình An - Phương Nga tại quê nhà chú rể được tổ chức ấm cúng với sự tham dự của người thân, bạn bè và không có sự xuất hiện của sao Việt. Cả hai hạn chế về mặt hình ảnh, truyền thông, khác hẳn với đám cưới tại Hà Nội.

Loạt ảnh hiếm hoi trong lễ cưới của Bình An và Phương Nga tại Phú Thọ - Ảnh 3

Chiếc váy cưới thanh lịch được Phương Nga mặc trong tiệc báo hỉ ở Phú Thọ - Ảnh: FBNV

Loạt ảnh hiếm hoi trong lễ cưới của Bình An và Phương Nga tại Phú Thọ - Ảnh 4
Cặp đôi chụp ảnh cùng gia đình - Ảnh: Internet

Tình yêu của Phương Nga và Bình An không ồn ào, phô trương nhưng ngập tràn hạnh phúc. Ở đời thường, cặp đôi chỉ "đốn tim" bằng những khoảnh khắc ngọt ngào. Trong lễ cưới ở Hà Nội trước đó, cô dâu chú rể cùng trao nhau lời thề nguyện, chia sẻ về hành trình 4 năm gắn bó.

Bình An nhắn nhủ tới bạn đời rằng: “Sẽ không nói yêu cậu mãi. Sẽ nói yêu cậu mỗi ngày. Mỗi ngày thức dậy cùng nhau và yêu nhau từng giờ, từng ngày chẳng phải là hành trang tốt để xây dựng một hạnh phúc bền vững hay sao! Thực tế như vậy lại hay hơn nhiều lần những lời nói đẹp và hứa hẹn về sự mãi mãi, trăm năm đúng không, cậu bạn mình”.

Đáp lại, Phương Nga bày tỏ: “Khi viết những dòng này, mình đã suy nghĩ nên xưng hô như thế nào. Vậy là chúng mình cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều giai đoạn kể từ khi quen nhau, tới khi suýt nữa phải xa nhau. Hôm nay khi 2 đứa đứng ở đây, có rất nhiều thay đổi. Mình biết trước đây bạn ghét mèo nhưng vì mình mà bạn đã nuôi chúng. Nên mình cũng sẽ vì bạn mà thích cá, thích bóng đá hơn một chút. Câu đầu tiên mình dùng để giới thiệu bạn với mọi người ngoài kia là cậu và mợ. Mình luôn hy vọng hai đứa luôn như vậy, không vì những gì ngoài kia mà thay đổi. Mình hy vọng 21/10/2022 chúng mình sẽ cùng bắt đầu hành trình mới nhé. Cậu của mợ”.

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