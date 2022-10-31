Loạt ảnh hiếm hoi trong lễ cưới của Bình An và Phương Nga tại Phú Thọ

Sau 4 năm yêu nhau, ngày 21/10 vừa qua, Bình An và Phương Nga đã tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn ở Hà Nội, có sự tham gia của nhiều sao Việt. Đến ngày 30/10, cặp đôi tổ chức đám cưới lần 2, tại Thanh Ba, Phú Thọ (quê nhà chú rể). Khác với tiệc cưới ở Hà Nội, đám cưới của cặp đôi ở Phú Thọ không được công khai rầm rộ trên mạng xã hội.

Tiệc báo hỉ của Bình An - Phương Nga tại quê nhà chú rể được tổ chức ấm cúng với sự tham dự của người thân, bạn bè và không có sự xuất hiện của sao Việt. Cả hai hạn chế về mặt hình ảnh, truyền thông, khác hẳn với đám cưới tại Hà Nội.

Cặp đôi chụp ảnh cùng gia đình - Ảnh: Internet

Tình yêu của Phương Nga và Bình An không ồn ào, phô trương nhưng ngập tràn hạnh phúc. Ở đời thường, cặp đôi chỉ "đốn tim" bằng những khoảnh khắc ngọt ngào. Trong lễ cưới ở Hà Nội trước đó, cô dâu chú rể cùng trao nhau lời thề nguyện, chia sẻ về hành trình 4 năm gắn bó.

Bình An nhắn nhủ tới bạn đời rằng: “Sẽ không nói yêu cậu mãi. Sẽ nói yêu cậu mỗi ngày. Mỗi ngày thức dậy cùng nhau và yêu nhau từng giờ, từng ngày chẳng phải là hành trang tốt để xây dựng một hạnh phúc bền vững hay sao! Thực tế như vậy lại hay hơn nhiều lần những lời nói đẹp và hứa hẹn về sự mãi mãi, trăm năm đúng không, cậu bạn mình”.

Đáp lại, Phương Nga bày tỏ: “Khi viết những dòng này, mình đã suy nghĩ nên xưng hô như thế nào. Vậy là chúng mình cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều giai đoạn kể từ khi quen nhau, tới khi suýt nữa phải xa nhau. Hôm nay khi 2 đứa đứng ở đây, có rất nhiều thay đổi. Mình biết trước đây bạn ghét mèo nhưng vì mình mà bạn đã nuôi chúng. Nên mình cũng sẽ vì bạn mà thích cá, thích bóng đá hơn một chút. Câu đầu tiên mình dùng để giới thiệu bạn với mọi người ngoài kia là cậu và mợ. Mình luôn hy vọng hai đứa luôn như vậy, không vì những gì ngoài kia mà thay đổi. Mình hy vọng 21/10/2022 chúng mình sẽ cùng bắt đầu hành trình mới nhé. Cậu của mợ”.