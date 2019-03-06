Lộ số tiền 'khủng' đến khó tin mà Bằng Kiều chu cấp cho vợ và 3 con sau ly hôn

Hậu trường 06/03/2019 11:21

Cách hành xử văn minh của ca sĩ Bằng Kiều với vợ cũ sau ly hôn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bằng Kiều là gương mặt quen thuộc với khán giả trong nước và hải ngoại. Ngoài sự nghiệp ca hát, cuộc sống đời tư của anh cũng nhận được sự quan tâm của công chúng và truyền thông. Đặc biệt là mối quan hệ giữa nam ca sĩ và vợ cũ Trizzie Phương Trinh.

Sau 11 năm mặn nồng và có với nhau 3 cậu con trai đáng yêu, cả hai quyết định chia tay trong êm đẹp. Đặc biệt, dù đã “đường ai nấy đi” nhưng Bằng Kiều vẫn rất quý mến vợ cũ. Vào những dịp đặc biệt, cặp đôi không ngại “tái hợp”, trò chuyện vui vẻ cùng các con. Thậm chí, giọng ca Trái tim bên lề còn cùng vợ cũ và các con đi du lịch chung như chưa hề có cuộc chia ly.

Lộ số tiền 'khủng' đến khó tin mà Bằng Kiều chu cấp cho vợ và 3 con sau ly hôn - Ảnh 1
Bằng Kiều và vợ cũ giữ mối quan hệ tốt sau ly hôn vì các con - Ảnh: FBNV
Lộ số tiền 'khủng' đến khó tin mà Bằng Kiều chu cấp cho vợ và 3 con sau ly hôn - Ảnh 2
Cặp đôi còn đi du lịch chung như thế này dù đã chia tay - Ảnh: FBNV
Lộ số tiền 'khủng' đến khó tin mà Bằng Kiều chu cấp cho vợ và 3 con sau ly hôn - Ảnh 3
Hiếm có cặp đôi nào lại giữ mối quan hệ tốt đẹp đến thế sau khi hôn nhân đổ vỡ - Ảnh: FBNV
Lộ số tiền 'khủng' đến khó tin mà Bằng Kiều chu cấp cho vợ và 3 con sau ly hôn - Ảnh 4
Cả hai không ngại 'tái hợp' và cùng tạo nên điều ý nghĩa cho các con vào những dịp đặc biệt - Ảnh: FBNV

Bằng Kiều luôn chứng tỏ mình là một người chồng, người cha mẫu mực, có trách nhiệm. Doanh nhân Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương từng hết lời khen ngợi Bằng Kiều vì cách hành xử văn minh sau ly hôn. Đặc biệt, anh còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ số tiền “khủng” ông bố ba con chu cấp cho vợ con sau ly hôn. Theo chia sẻ của Dũng Taylor, Bằng Kiều chu cấp khoảng 100.000 USD (tức khoảng hơn 2 tỷ đồng) mỗi năm sau chia tay.

Lộ số tiền 'khủng' đến khó tin mà Bằng Kiều chu cấp cho vợ và 3 con sau ly hôn - Ảnh 5
Mỗi năm, Bằng Kiều chi khoảng hơn 2 tỷ đồng để chu cấp cho vợ và các con - Ảnh: Internet

"Nghe đâu Bằng Kiều mỗi tháng phải trả một số tiền "khủng" để nuôi vợ, nuôi con cho đến đứa bé nhất 18 tuổi. Theo mức thu nhập của Bằng Kiều thì mỗi năm chu cấp cho vợ con 100.000 USD cũng không lạ, và anh ấy phải lao động cật lực để nuôi dưỡng vợ con dù đã ly dị.

Thử hỏi có biết bao nhiêu gia đình hiện tại đầy đủ bố mẹ mà người chồng lại có trách nhiệm tài chính với vợ con như Bằng Kiều. Việc Bằng Kiều rất thương con là một điều mà đồng nghiệp ai ai cũng biết", chồng ca sĩ Thu Phương tiết lộ.

Con trai hot boy của Bằng Kiều tiếp tục gây chú ý khi đệm đàn cho bố hát

Con trai hot boy của Bằng Kiều tiếp tục gây chú ý khi đệm đàn cho bố hát

Bằng Kiều cùng cậu con trai Beckam Nguyễn tiếp tục khiến khán giả thổn thức với bản cover "Người đứng sau hạnh phúc". Con trai Bằng Kiều không chỉ là một hot boy mà còn có tài đệm đàn cho bố mình hát.

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Từ khóa:   ca sĩ Bằng Kiều Bằng Kiều ly hôn vợ

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