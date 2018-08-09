Bằng Kiều và vợ cũ bất ngờ đi du lịch chung đầy hạnh phúc sau nhiều năm ly hôn

Hậu trường 09/08/2018 15:05

Dù đã ly hôn nhưng Bằng Kiều và vợ cũ vẫn hẹn nhau đi du lịch để các con có cơ hội được gặp gỡ cả bố lẫn mẹ.

Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh gây bất ngờ khi chia sẻ ảnh cả gia đình đoàn tụ trong một chuyến du lịch. Nữ ca sĩ tiết lộ, hai vợ chồng có show diễn chung nên sẵn dịp này đưa ba con trai đi cùng xem như là kết hợp du lịch. Dù biết sau chuyến đi, mọi thứ sẽ lại trở về như trước nhưng vợ cũ Bằng Kiều vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mang lại niềm vui cho các con.

"Khi xuống sân bay, bố sẽ đi về một nơi và mẹ sẽ đi về một nơi nhưng kỷ niệm của chuyến đi này sẽ tồn tại trong các con mãi mãi. Khi các con lớn lên và có gia đình riêng chúng sẽ hiểu bố mẹ đã làm gì và đến lúc đó tụi nó có cảm ơn cũng không muộn", Phương Trinh viết.

Bằng Kiều và vợ cũ bất ngờ đi du lịch chung đầy hạnh phúc sau nhiều năm ly hôn - Ảnh 1
Vợ cũ cùng Bằng Kiều hội ngộ đưa các con đi du lịch sau 5 năm ly hôn - Ảnh: Internet

Bằng Kiều và Phương Trinh kết hôn vào tháng 9 năm 2002 và sinh được người ba người con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, đến đầu năm 2013 cặp đôi bất ngờ thông báo ly hôn trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. 

Sau khi chia tay, nam ca sĩ và vợ cũ vẫn giữ quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc và nuôi dạy con cái. Mỗi năm Bằng Kiều phải chu cấp cho vợ cũ số tiền 100.000 USD để phụ tiền nuôi dưỡng và học phí cho các con. Cách đây ít lâu, cặp đôi cũng đã có dịp hội ngộ trong tiệc sinh nhật con trai út tại Mỹ.

Bằng Kiều và vợ cũ bất ngờ đi du lịch chung đầy hạnh phúc sau nhiều năm ly hôn - Ảnh 2
Dù không sống chung với các con nhưng Bằng Kiều luôn tranh thủ thời gian để bù đắp cho ba con - Ảnh: Internet
Bằng Kiều và vợ cũ bất ngờ đi du lịch chung đầy hạnh phúc sau nhiều năm ly hôn - Ảnh 3
Gia đình nhỏ của Bằng Kiều thuở còn hạnh phúc - Ảnh: Internet
Sau hai năm chia tay, Dương Mỹ Linh vẫn 'cạnh khóe' Bằng Kiều đau điếng thế này

Sau hai năm chia tay, Dương Mỹ Linh vẫn 'cạnh khóe' Bằng Kiều đau điếng thế này

Chuyện tình của Dương Mỹ Linh và Bằng Kiều đã khép lại từ lâu nhưng Hoa hậu dường như vẫn chưa nguôi những nỗi đau cũ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bằng Kiều Bằng Kiều và vợ cũ vợ cũ Bằng Kiều

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 6 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42