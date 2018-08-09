Bằng Kiều và vợ cũ bất ngờ đi du lịch chung đầy hạnh phúc sau nhiều năm ly hôn

Dù đã ly hôn nhưng Bằng Kiều và vợ cũ vẫn hẹn nhau đi du lịch để các con có cơ hội được gặp gỡ cả bố lẫn mẹ.

Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh gây bất ngờ khi chia sẻ ảnh cả gia đình đoàn tụ trong một chuyến du lịch. Nữ ca sĩ tiết lộ, hai vợ chồng có show diễn chung nên sẵn dịp này đưa ba con trai đi cùng xem như là kết hợp du lịch. Dù biết sau chuyến đi, mọi thứ sẽ lại trở về như trước nhưng vợ cũ Bằng Kiều vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mang lại niềm vui cho các con.

"Khi xuống sân bay, bố sẽ đi về một nơi và mẹ sẽ đi về một nơi nhưng kỷ niệm của chuyến đi này sẽ tồn tại trong các con mãi mãi. Khi các con lớn lên và có gia đình riêng chúng sẽ hiểu bố mẹ đã làm gì và đến lúc đó tụi nó có cảm ơn cũng không muộn", Phương Trinh viết.

Vợ cũ cùng Bằng Kiều hội ngộ đưa các con đi du lịch sau 5 năm ly hôn - Ảnh: Internet

Bằng Kiều và Phương Trinh kết hôn vào tháng 9 năm 2002 và sinh được người ba người con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, đến đầu năm 2013 cặp đôi bất ngờ thông báo ly hôn trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Sau khi chia tay, nam ca sĩ và vợ cũ vẫn giữ quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc và nuôi dạy con cái. Mỗi năm Bằng Kiều phải chu cấp cho vợ cũ số tiền 100.000 USD để phụ tiền nuôi dưỡng và học phí cho các con. Cách đây ít lâu, cặp đôi cũng đã có dịp hội ngộ trong tiệc sinh nhật con trai út tại Mỹ.

Dù không sống chung với các con nhưng Bằng Kiều luôn tranh thủ thời gian để bù đắp cho ba con - Ảnh: Internet

Gia đình nhỏ của Bằng Kiều thuở còn hạnh phúc - Ảnh: Internet

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