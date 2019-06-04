Lộ bụng lùm lùm, Phương Mai lên tiếng về nghi án cưới chạy bầu: 'Tôi bị trướng bụng đầy hơi'

Siêu mẫu Phương Mai bị nghi đang mang thai vì lộ vòng 2 to bất thường khi tham dự sự kiện thời trang mới đây.
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Thông tin siêu mẫu Phương Mai sẽ tổ chức đám cưới với bạn trai Tây vào giữa tháng 6 được tiết lộ khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Ngay khi tin vui này được công khai, cô nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người.
Tuy nhiên ngay sau đó, chân dài này lại vướng nghi án "cưới chạy bầu" vì lộ vòng 2 to bất thường khi tham gia sự kiện thời trang mới đây. Diện đầm dây bó sát cơ thể, Phương Mai khoe trọn vòng 1 nóng bỏng cùng vóc dáng nuột nà. Tuy nhiên, ở một số góc ảnh nghiêng và chính diện, mỹ nhân sinh năm 1990 để lộ phần bụng nhô cao.
Không để dư luận phải đoán già đoán non, Phương Mai ngay lập tức lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết trước đây cũng từng rơi vào trường hợp lộ bụng khi mặt đầm bó, việc vòng hai đột nhiên phình to là do cô bị đầy hơi.
Chân dài giải thích: "Với những người tập gym, đôi lúc cũng gặp chuyện buổi sáng bụng phẳng, buổi tối bụng lại phình to như có bầu. Với người tiêu hóa không tốt hoặc quen ăn kiêng, nếu lỡ uống sữa, ăn lòng đỏ trứng hoặc gạo nếp... bụng cũng dễ bị trướng và da tích nước rất nhanh. Hiện tượng này chỉ kéo dài vài giờ là hết".
Là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, tuy nhiên sau khi yêu bạn trai Tây, Phương Mai đã thay đổi suy nghĩ và muốn tiến đến hôn nhân.