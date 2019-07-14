Không chỉ là hot girl đời đầu đình đám một thời, Thanh Vân Hugo còn được khán giả biết đến với vai trò MC của nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng. Hiện tại, MC Thanh Vân Hugo đang là mẹ đơn thân sau khi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm của cô tan vỡ.

MC Thanh Vân Hugo hạnh phúc bên con trai nhỏ - Ảnh: Internet

Sau biến cố gia đình, MC Thanh Vân Hugo khá kín tiếng trong chuyện đời tư và chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm với bất kỳ chàng trai nào. Thay vào đó, người đẹp dành thời gian cho công việc, bạn bè và con trai.