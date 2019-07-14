Lộ bụng lớn bất thường dù mặc đầm rộng thùng thình, MC Thanh Vân Hugo đang mang thai lần 2?

Hậu trường 14/07/2019 16:35

Những hình ảnh gần đây của MC Thanh Vân Hugo khiến nhiều người nghi ngờ cô đang mang thai lần 2 khi người đẹp thường xuyên diện trang phục rộng che đi vòng 2.

Không chỉ là hot girl đời đầu đình đám một thời, Thanh Vân Hugo còn được khán giả biết đến với vai trò MC của nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng. Hiện tại, MC Thanh Vân Hugo đang là mẹ đơn thân sau khi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm của cô tan vỡ.

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MC Thanh Vân Hugo hạnh phúc bên con trai nhỏ - Ảnh: Internet

Sau biến cố gia đình, MC Thanh Vân Hugo khá kín tiếng trong chuyện đời tư và chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm với bất kỳ chàng trai nào. Thay vào đó, người đẹp dành thời gian cho công việc, bạn bè và con trai.

Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lên tin đồn Vân Hugo mang thai lần thứ 2. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ MC thường xuyên chia sẻ hình ảnh tụ tập cùng hội bạn thân nhưng điều đáng chú ý là cô luôn chọn trang phục rộng để che đi vòng 2 một cách khéo léo.

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Trong khi hội bạn thân diện váy áo khoe vóc dáng quyến rũ thì Vân Hugo lại chọn cho mình những bộ trang phục rộng thùng thình như để che đi vòng eo to của mình - Ảnh: Internet

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Vân Hugo còn thường xuyên mang giày đế bệt - Ảnh: Internet

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Vòng 2 có phần 'phì nhiêu' của Vân Hugo dạo gần đây - Ảnh: Internet

Trước đó, MC Thanh Vân Hugo từng bị đồn có bạn trai người nước ngoài nhưng cô chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề này. Chính vì vậy, không ít người hoài nghi Vân Hugo đang mang thai lần 2 với bạn trai mới. Tuy nhiên, hiện nữ MC vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất cứ câu trả lời chính thức nào đến người hâm mộ. Tất cả vẫn chỉ là đồn đoán của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Thanh Vân Hugo

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