Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Thanh Vân Hugo hé lộ người đàn ông cô yêu nhất thế gian

Mới đây, MC Thanh Vân Hugo bất ngờ viết dòng chia sẻ ngắn nhưng vô cùng cảm xúc về bố. Cô khiến nhiều người xúc động khi dùng những từ ngữ bình dị, thân thương nhất để nói về người đàn ông luôn yêu thương và hi sinh vô điều kiện vì mình.

“Người đàn ông tôi yêu nhất thế gian... Người đàn ông đội mũ nồi, không ngại đeo tạp dề hoa ấy, đã từng bao lần vào sinh ra tử nơi chiến trường... Yêu vợ... Thương con... Tận tâm... Nhân hậu", MC Thanh Vân viết về bố.