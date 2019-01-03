Sau 7 năm làm mẹ đơn thân, Thanh Vân Hugo hé lộ người đàn ông cô yêu nhất thế gian

Vượt qua những tổn thương và đổ vỡ trong chuyện tình cảm, MC Thanh Vân Hugo xúc động viết về người đàn ông hết lòng yêu thương cô.
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Mới đây, MC Thanh Vân Hugo bất ngờ viết dòng chia sẻ ngắn nhưng vô cùng cảm xúc về bố. Cô khiến nhiều người xúc động khi dùng những từ ngữ bình dị, thân thương nhất để nói về người đàn ông luôn yêu thương và hi sinh vô điều kiện vì mình.
“Người đàn ông tôi yêu nhất thế gian... Người đàn ông đội mũ nồi, không ngại đeo tạp dề hoa ấy, đã từng bao lần vào sinh ra tử nơi chiến trường... Yêu vợ... Thương con... Tận tâm... Nhân hậu", MC Thanh Vân viết về bố.
Được mọi người biết đến và yêu mến từ thời còn đóng phim Nhật ký Vàng Anh, hiện tại MC Thanh Vân được đánh giá là một nghệ sĩ đa tài, có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như: MC, diễn viên...
Những tưởng cuộc sống của cô gái xinh đẹp, thông minh và tài năng này sẽ xuôi chèo mát mái, thế nhưng sóng gió nổi lên khi cuộc hôn nhân đẹp như mơ của cô đổ vỡ sau 4 năm khiến nhiều người tiếc nuối. Sau khi ly hôn, cô quyết định làm mẹ đơn thân. Đến hiện tại, nữ MC luôn chứng tỏ mình là một phụ nữ bản lĩnh, sống lạc quan và mạnh mẽ.