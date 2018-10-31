Nhìn lại loạt ảnh khoe vòng 1 lả lơi, nhìn chỉ muốn ngộp thở của Thanh Vân Hugo

Sau nghi án phẫu thuật vòng 1, Thanh Vân Hugo thường xuyên khiến người xem 'xịt máu mũi' bởi những bức ảnh khoe núi đôi gợi cảm hết nấc.

Sau khi ly hôn và làm mẹ đơn thân, Thanh Vân Hugo ngày càng táo bạo trong cách ăn mặc. Người đẹp thường xuyên khiến khán giả "mắt tròn mắt dẹt" khi đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh khoe vòng 1 siêu khủng. Trang phục yêu thích của bà mẹ đơn thân là bikini hoặc mẫu áo khoét sâu khoe trọn ưu điểm núi đôi ngoại cỡ. Tuy chưa bao giờ thừa nhận dao kéo nhưng có thể thấy Thanh Vân Hugo khá thoải mái khi khoe vòng 1 phi nhiêu mà không sợ ai bàn tán.

Vài năm trở lại đây, rất nhiều mỹ nhân trong làng giải trí đã chọn lựa phương pháp nâng cấp vòng 1 lẫn vòng 3 để tăng độ gợi cảm. Một số người đẹp thẳng thắn thừa nhận nhưng cũng có không ít người rất ngại công khai tin nhạy cảm này với công chúng. Dù vậy, trong xu thế phụ nữ dao kéo rầm rộ như hiện nay, phần đông khán giả lo ngại rằng sức khỏe và nhan sắc của các mỹ nhân Việt sẽ dần xuống cấp theo thời gian.

Thanh Vân Hugo chuộng những mẫu váy khoét sâu khoe ngực siêu gợi cảm - Ảnh: FBNV

Lắm lúc vì diện hở hang nên Thanh Vân cũng rất sợ lộ hàng - Ảnh: FBNV

Những hình ảnh hở bạo 'nóng mắt' của bà mẹ một con - Ảnh: FBNV

Dù dính nghi án trùng tu vòng 1 nhưng Thanh Vân Hugo chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận - Ảnh: FBNV

Tuy đã một lần sinh con nhưng Thanh Vân Hugo vẫn sở hữu thân hình săn chắc với ba vòng đều đẹp - Ảnh: FBNV

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhin-lai-loat-anh-khoe-vong-1-la-loi-nhin-chi-muon-ngop-tho-cua-thanh-van-hugo-302360.html