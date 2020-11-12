Lộ ảnh Miu Lê ôm ấp trai lạ, nhưng dân tình chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tay đặt ở vị trí nhạy cảm

Hiện cộng đồng mạng đang không ngừng xôn xao về chàng trai xuất hiện bên cạnh ca sĩ Miu Lê. Sự thân mật của cặp đôi làm dấy lên nghi án chuyện tình ái.
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Miu Lê là gương mặt quen thuộc với công chúng, đặc biệt là những khán giả trẻ. Bên cạnh ca hát, chân dài này từng lấn sân sang diễn xuất và nhận được sự yêu mến của mọi người.
Hoạt động nghệ thuật sôi nổi là vậy, nhưng nữ ca sĩ lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư, đặc biệt là vấn đề tình cảm cá nhân. Cô cũng hiếm khi đăng đàn ẩn ý khiến người hâm mộ phải "mất sức" suy đoán chuyện yêu đương của mình.
Bất ngờ mới đây, ca sĩ Miu Lê gây bão mạng khi đăng tải bức ảnh vô cùng tình cảm bên một chàng trai lạ trên Instagram cá nhân. Cụ thể tối 11/11, nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc tựa đầu vào vai một chàng trai lực lưỡng. Không chỉ vậy, đôi tay của Miu Lê còn thoải mái quàng trước ngực anh chàng này và đặt ở vị trí khá nhạy cảm.
Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh "tình bể bình" của Miu Lê bên chàng trai bí ẩn thu hút sự chú ý đặc biệt của dân mạng. Mọi người nhanh tay chia sẻ hình ảnh này khắp các hội nhóm để tìm danh tính người này. Fan còn để lại vô số bình luận suy đoán có phải nữ ca sĩ đang ẩn ý công khai tình mới. Bên cạnh đó, một vài dân mạng cho rằng đây chỉ là một người bạn của Miu Lê.