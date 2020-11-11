Khoe ảnh đeo nhẫn ngón áp út, H'Hen Niê bị nghi 'nối lại tình xưa' với bạn trai sau chia tay

Hậu trường 11/11/2020 17:25

Động thái bất ngờ của Hoa hậu H'Hen Niê làm rộ lên nghi vấn cô và bạn trai cũ đã quay lại với nhau sau thời gian rạn nứt.

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê khiến dư luận xôn xao khi đăng tải hình ảnh gây chú ý. Cụ thể, nàng hậu tóc tém đăng tải bức ảnh bàn tay, nhưng trên ngón áp út lại mang chiếc nhẫn lấp lánh kèm dòng trạng thái: "Lâu lâu thích cái cảm giác để đèn tối tối nằm suy nghĩ về chuyện đã qua và chuyện sắp tới".

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Bức ảnh làm dấy lên nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm của H'Hen Niê - Ảnh: Instagram
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Một vài dân mạng suy đoán, H'Hen Niê đã bắt đầu mối quan hệ mới - Ảnh: FB

Động thái của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khiến dư luận không ngừng bàn luận về chuyện tình ái của cô. Bởi cách đây không lâu, H'Hen Niê vừa xác nhận đã chia tay mối tình đầu. Nhiều ý kiến cho rằng nàng hậu Ê Đê vẫn chưa quên được mối tình đầu và đang hoài niệm quá khứ. Một vài dân mạng lại đoán cô và bạn trai cũ đã giải tỏa mọi hiểu lầm và quay về bên nhau.

Tuy nhiên hiện tại, tất cả vẫn chỉ là suy đoán của dư luận. Thực hư chuyện này phải đợi H'Hen Niê lên tiếng nói rõ.

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Hoa hậu H'Hen Niê bị nghi đã quay lại với bạn trai cũ - Ảnh: FB

Trước đó, vào tối 5/10 vừa qua, H'Hen Niê đã đăng tải công khai dòng trạng thái lên trang cá nhân và xác nhận chia tay bạn trai sau thời gian gắn bó.

Cô viết: "Mọi người, cả anh chị báo chí thắc mắc cái tin Hen đăng. Dạ thì trước giờ công nhận mình có người yêu rồi, là ai thì Hen cũng chưa bao giờ xác nhận với cả nhà mình thì hôm nay xác nhận là Hen không có người yêu nữa. Hi vọng mọi người luôn bên cạnh và ủng hộ Hen".

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