Bị đem ra so sánh với Thủy Tiên và chỉ trích đi từ thiện mà livestream, Nhật Kim Anh đáp trả cực gay gắt

Trước lời chỉ trích của các "anh hùng bàn phím", ca sĩ Nhật Kim Anh không im lặng cho qua mà lập tức phản pháo.

Hiện rất nhiều sao Việt vẫn đang có mặt tại miền Trung cứu trợ bà con bị thiên tai. Trong đó có đoàn của ca sĩ Nhật Kim Anh, MC Đại Nghĩa, TiTi... Dù bận rộn với lịch trình quay phim, nhưng các nghệ sĩ vẫn quyết định gác mọi công việc để ra tận nơi giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Nhật Kim Anh cùng MC Đại Nghĩa ra miền Trung cứu trợ - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh liên tục cập nhật ảnh và clip công khai lịch trình trao quà cho người dân để mọi người cùng theo dõi. Mới đây, nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" cập nhật lịch trình ngày đầu tiên của đợt 2 đoàn đến từ thiện.

Được biết, cả đoàn sẽ trao quà cho 1.500 hộ dân tại Bồng Sơn, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Trong suốt chuyến đi, nữ ca sĩ cố gắng livestream quá trình trao quà để các mạnh thường quân có thể theo dõi.

Nhật Kim Anh đăng ảnh ra miền Trung đợt 2, lần này có ca sĩ Hòa Minzy - Ảnh: FB

Tuy nhiên, trong số rất nhiều bình luận tích cực, một dân mạng vào để lại ý kiến chê trách: "Bà này đi đâu cũng livestream rần rần, đoàn của Thủy Tiên người ta đi im re". Ngay lập tức, Nhật Kim Anh để lại bình luận đáp trả gay gắt: "Dạ thưa chị em cầm tiền của các mạnh thường quân. Mình đi làm gì với số tiền ấy mình phải đăng lên cho người ta biết và minh bạch chứ chị. Chị giỏi thì đi mà làm chị nhé!".

Nhật Kim Anh đáp trả khi bị so sánh với Thủy Tiên chuyện làm từ thiện - Ảnh: Internet

Trước đó, có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc các nghệ sĩ kêu gọi giúp người dân miền Trung. Nhưng dù có vấn đề gì chăng nữa, thì việc làm của họ vẫn đáng được khen ngợi và ghi nhận thay vì nhận về những ý kiến chê trách.

Phi Thanh Vân diện váy ren mỏng tang, khoe vòng 1 ngồn ngộn khó cưỡng Ở tuổi 38, diễn viên Phi Thanh Vân vẫn yêu thích phong cách thời trang gợi cảm, khoe vòng 1 nóng bỏng khiến người nhìn "đỏ mặt tía tai".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-dem-ra-so-sanh-voi-thuy-tien-va-chi-trich-di-tu-thien-ma-livestream-nhat-kim-anh-dap-tra-cuc-gay-gat-386423.html