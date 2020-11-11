Phi Thanh Vân diện váy ren mỏng tang, khoe vòng 1 ngồn ngộn khó cưỡng

Hậu trường 11/11/2020 14:59

Ở tuổi 38, diễn viên Phi Thanh Vân vẫn yêu thích phong cách thời trang gợi cảm, khoe vòng 1 nóng bỏng khiến người nhìn "đỏ mặt tía tai".

Phi Thanh Vân từng là diễn viên, người mẫu nổi tiếng của làng giải trí Việt. Hiện tại, dù gần như không tham gia các hoạt động nghệ thuật, nhưng cuộc sống của cô vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người.

Mới đây, bà mẹ đơn thân gây chú ý khi đăng tải hình ảnh gợi cảm lên mạng xã hội. Trải qua hơn 20 lần "dao kéo", Phi Thanh Vân đang rất tự tin với vóc dáng hiện tại. Ở tuổi 38, nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" vẫn thoải mái diện đầm dây khoe vòng 1 gợi cảm.

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Hình ảnh mới nhất được Phi Thanh Vân đăng tải gây 'bỏng mắt' - Ảnh: FB

Phi Thanh Vân triết lý về cuộc sống: "Đứng trước mọi vấn đề trong cuộc sống cũng như trong tình huống bạn đang phải đối diện với căng thẳng, áp lực, hãy học cách có một cái nhìn quán chiếu từ tâm, để xác định được bản chất của vấn đề, xác định được sự sai lệch, bất cập hay không hài hòa trong từng công đoạn thực thi công việc.

Từ đó, bạn sẽ có một cái nhìn toàn diện hơn, thâm tâm được bình lặng hơn, cảm xúc căng thẳng, yêu, ghét được kiểm soát tốt hơn.

Mọi việc trong cuộc đời xảy ra đều có nguyên nhân của nó, thay vì luôn trách móc, dằn vặt hãy có một cái nhìn quán chiếu chân thật nhất, để tìm ra gốc rễ của vấn đề, từ đó bạn tự nhiên sẽ có những cách xử lý tốt nhất".

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Nữ diễn viên rất chăm diện đồ sexy dù là ở nhà hay đi chơi cùng bạn bè - Ảnh: FB
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Phi Thanh Vân đang có cuộc sống bình yên bên con trai cưng - Ảnh: FB

Sau hai cuộc hôn nhân thất bại, Phi Thanh Vân chọn cho mình cuộc sống mẹ đơn thân thành công, xinh đẹp. Nữ diễn viên từng tiết lộ, dù có rất nhiều đàn ông giàu có theo đuổi nhưng cô vẫn chưa đồng ý.

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