Trang Trần gặp sự cố gãy răng, tưởng được an ủi nào ngờ nhận ngay 'cú tát' thế này đây

Hậu trường 11/11/2020 10:30

Dù rất thương cảm với cựu người mẫu Trang Trần, nhưng cư dân mạng vẫn không thể nhịn cười khi thấy khuôn mặt hài hước của cô.

Mới đây, Trang Trần gây chú ý khi chia sẻ về sự cố vừa gặp phải. Theo đó, chân dài họ Trần vừa bị gãy một chiếc răng vì bất ngờ va đập với một người đàn ông.

Thông thường khi gặp tình cảnh trớ trêu này, các sao nữ sẽ chọn cách giấu đi hình ảnh không mấy đẹp của bản thân. Nhưng riêng Trang Trần, cô vẫn vui vẻ chia sẻ với mọi người, thậm chí còn livestream và quay cận để mọi người nhìn rõ.

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Trang Trần livestream chia sẻ về sự cố gãy răng khiến dân mạng không nhịn được cười - Ảnh: Internet
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Biểu cảm gương mặt hài hước của cựu người mẫu nhận về số lượng icon 'haha' áp đảo - Ảnh: Internet

Chia sẻ đầy bi hài của bà chủ quán bún đậu mắm tôm thu hút sự chú ý lớn của mọi người. Dù rất thương cho Trang Trần nhưng dân mạng vẫn không thể nhịn cười. Thay vì gửi lời động viên, thì lượng icon "haha" lại chiếm áp đảo.

Dân mạng hài hước bày tỏ: "Từ nay gọi chị là Trang Móm"; "Xin lỗi chị chứ em nhìn mà buồn cười quá"; "Mắc cười quá chị"; "Em cười rụng rốn vì cái răng của chế", "Không thả haha không chịu nổi. Mới sinh mổ xong, mắc cười mà phải nín vì sợ nó tét chỉ"...

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Cô thoải mái cười nhe răng sau sự cố - Ảnh: Internet

Thời gian qua, cựu người mẫu Trang Trần nhận được sự hưởng ứng lớn của mọi người khi ra miền Trung cứu trợ vùng bị bão lũ. Không ngại nguy hiểm, cô đến tận nơi và trao cho bà con nhiều phần quà thiết thực để ổn định lại cuộc sống sau thiên tai.

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Từ khóa:   người mẫu Trang Trần nhan sắc Trang Trần Trang Trần gãy răng

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