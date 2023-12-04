Lộ ảnh hiếm cận mặt cô dâu của siêu mẫu Vĩnh Thụy trong lễ cưới kín đáo tại Đà Lạt

Cặp đôi giữ kín thông tin về ngày trọng đại, đến hiện tại trang cá nhân cũng không có cập nhật mới.

Sau khi rời showbiz, Vĩnh Thụy sống khá kín tiếng trên mạng xã hội. Mới đây nhất, trên mạng xã hội, hình ảnh hiếm hoi về lễ cưới của anh và bà xã tên Thuý được tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 2/12 vừa qua đã thu hút nhiều sự quan tâm. Cặp đôi giữ kín thông tin về ngày trọng đại, đến hiện tại trang cá nhân cũng không có cập nhật mới. Trên mạng xã hội, hình ảnh hiếm hoi về lễ cưới của anh và bà xã tên Thuý được tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 2/12 vừa qua đã thu hút nhiều sự quan tâm Dựa vào những hình ảnh hiếm, có thể thấy không gian đám cưới được trang hoàng rất lộng lẫy bằng nhiều hoa tươi, có màu trắng làm chủ đạo. Vĩnh Thuỵ lộ diện điển trai với áo sơ mi trắng, nở nụ cười tươi rói để tiếp đãi quan khách. Hình ảnh lộ mặt hiếm hoi của bà xã Vĩnh Thụy cũng gây chú ý vì nhan sắc xinh đẹp. Cô dâu chọn chiếc váy cưới trắng đơn giản và tinh tế, ôm sát vóc dáng mảnh mai. Dù hẹn hò được nhiều năm nhưng cả hai luôn giữ nguyên tắc che dung mạo của đối phương mỗi lần đăng ảnh chung.

Vĩnh Thuỵ lộ diện điển trai với áo sơ mi trắng, nở nụ cười tươi rói để tiếp đãi quan khách. Hình ảnh lộ mặt hiếm hoi của bà xã Vĩnh Thụy cũng gây chú ý vì nhan sắc xinh đẹp Trước đó, khoảng tháng 10, cặp đôi đã tổ chức tiệc cưới ở TP.HCM trong sự riêng tư, kín đáo. Lần này, cô dâu cũng khéo léo dùng hoa che nửa gương mặt để tránh gây sự chú ý truyền thông. Cách đây 2 năm, Vĩnh Thụy lần đầu khoe nửa kia vào dịp Lễ tình nhân. Đến tháng 11/2021, trên mạng xã hội xuất hiện clip Vĩnh Thụy đã cầu hôn bạn gái. Trước đó, khoảng tháng 10, cặp đôi đã tổ chức tiệc cưới ở TP.HCM trong sự riêng tư, kín đáo Theo một số nguồn tin, gia thế người bạn đời của Vĩnh Thụy "không phải dạng vừa". Cô là ái nữ của một đại gia bất động sản nổi tiếng tại Đà Lạt. Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng vợ Vĩnh Thuỵ sở hữu vóc dáng và nhan sắc xinh đẹp.

Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng vợ Vĩnh Thuỵ sở hữu vóc dáng và nhan sắc xinh đẹp Không chỉ thế, học vấn của cô cũng vô cùng nổi trội khi từng du học tại Singapore và hiện đã trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp kinh doanh. Bà xã Vĩnh Thuỵ được chồng nhập hội "chỉ follow mình em" trên mạng xã hội. Trong cả quá trình yêu, Vĩnh Thụy luôn khéo léo che mặt nửa kia để tránh sự chú ý truyền thông Vĩnh Thụy là một siêu mẫu, diễn viên đình đám của showbiz Việt. Bắt đầu làm mẫu từ năm 16-17 tuổi và nhanh chóng nổi tiếng nhờ gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn. Mỗi khi xuất hiện, anh luôn ở vị trí vedette các show. Tuy nhiên, những năm gần đây, anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật mà tập trung vào sự nghiệp kinh doanh, thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện của bạn bè thân thiết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-anh-hiem-can-mat-co-dau-cua-sieu-mau-vinh-thuy-trong-le-cuoi-kin-ao-tai-a-lat-635060.html