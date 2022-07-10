Sau nhập hội 'follow mình em', Vĩnh Thuỵ bất ngờ khẳng định 'chủ quyền' khiến fan 'xốn xang'?

Dòng trạng thái thông báo đã có người yêu của Vĩnh Thuỵ không ngừng gây xôn xao.

Vĩnh Thuỵ được ưu ái gọi là "nam thần" của Việt Nam khi sở hữu gương mặt điển trai cùng vóc dáng vượt trội. Anh từng được biết đến là một trong những siêu mẫu nổi tiếng của Việt Nam và nhiều vai trò khác trong showbiz như host của chương trình truyền hình thực tế, diễn viên,...

Vĩnh Thuỵ sở hữu gương mặt điển trai và chiều cao vượt trội - Ảnh: Internet

Chính vì sự tài tài giỏi và điển trai nên Vĩnh Thuỵ được xem là một trong những hình mẫu được phái nữ vô cùng yêu thích. Trên trang cá nhân, không ít fan nữ thường vào Facebook Vĩnh Thụy "nhận vơ" anh là chồng.

Nam siêu mẫu bất ngờ khẳng định 'chủ quyền' trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Vĩnh Thụy bất ngờ đăng hình ảnh ảnh kèm dòng khẳng định là "chậu đã có hoa". Cụ thể, nam siêu mẫu viết: "Anh không đi thính dạo. Anh có người yêu rồi". Trong bức ảnh được Vĩnh Thuỵ đăng tải cho thấy, anh xuất hiện trong một không gian như nhà hàng sang trọng, đang cụng ly với một người nào đó. Tuy không để lộ mặt đối phương nhưng qua cách cầm ly và móng tay được sơn nhiều netizen đoán rằng đây chính là bàn tay của một cô gái.

Vĩnh Thuỵ từng bị đồn đoán có tình cảm với nhiều mỹ nhân Việt, đặc biệt là Hoàng Thuỳ Linh,... Ảnh: Internet

Đây cũng không phải lần đầu tiên Vĩnh Thụy chia sẻ về chuyện đã có người yêu. Trước đây, anh chàng này cũng được mọi người chú ý vì được đồn đoán, gán ghép với nhiều mỹ nhân Việt như hoa hậu Thuỳ Lâm, ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh và cả Lâm Khánh Chi,...

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