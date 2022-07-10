Sau nhập hội 'follow mình em', Vĩnh Thuỵ bất ngờ khẳng định 'chủ quyền' khiến fan 'xốn xang'?

Hậu trường 10/07/2022 11:18

Dòng trạng thái thông báo đã có người yêu của Vĩnh Thuỵ không ngừng gây xôn xao.

Vĩnh Thuỵ được ưu ái gọi là "nam thần" của Việt Nam khi sở hữu gương mặt điển trai cùng vóc dáng vượt trội. Anh từng được biết đến là một trong những siêu mẫu nổi tiếng của Việt Nam và nhiều vai trò khác trong showbiz như host của chương trình truyền hình thực tế, diễn viên,...

Sau nhập hội 'follow mình em', Vĩnh Thuỵ bất ngờ khẳng định 'chủ quyền' khiến fan 'xốn xang'? - Ảnh 1
Vĩnh Thuỵ sở hữu gương mặt điển trai và chiều cao vượt trội - Ảnh: Internet

Chính vì sự tài tài giỏi và điển trai nên Vĩnh Thuỵ được xem là một trong những hình mẫu được phái nữ vô cùng yêu thích. Trên trang cá nhân, không ít fan nữ thường vào Facebook Vĩnh Thụy "nhận vơ" anh là chồng.

Sau nhập hội 'follow mình em', Vĩnh Thuỵ bất ngờ khẳng định 'chủ quyền' khiến fan 'xốn xang'? - Ảnh 2
Nam siêu mẫu bất ngờ khẳng định 'chủ quyền' trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Vĩnh Thụy bất ngờ đăng hình ảnh ảnh kèm dòng khẳng định là "chậu đã có hoa". Cụ thể, nam siêu mẫu viết: "Anh không đi thính dạo. Anh có người yêu rồi". Trong bức ảnh được Vĩnh Thuỵ đăng tải cho thấy, anh xuất hiện trong một không gian như nhà hàng sang trọng, đang cụng ly với một người nào đó. Tuy không để lộ mặt đối phương nhưng qua cách cầm ly và móng tay được sơn nhiều netizen đoán rằng đây chính là bàn tay của một cô gái.

Sau nhập hội 'follow mình em', Vĩnh Thuỵ bất ngờ khẳng định 'chủ quyền' khiến fan 'xốn xang'? - Ảnh 3

Vĩnh Thuỵ từng bị đồn đoán có tình cảm với nhiều mỹ nhân Việt, đặc biệt là Hoàng Thuỳ Linh,... Ảnh: Internet

Đây cũng không phải lần đầu tiên Vĩnh Thụy chia sẻ về chuyện đã có người yêu. Trước đây, anh chàng này cũng được mọi người chú ý vì được đồn đoán, gán ghép với nhiều mỹ nhân Việt như hoa hậu Thuỳ Lâm, ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh và cả Lâm Khánh Chi,... 

Rầm rộ thông tin siêu mẫu Vĩnh Thuỵ đã kết hôn, phản ứng của chính chủ gây chú ý!

Rầm rộ thông tin siêu mẫu Vĩnh Thuỵ đã kết hôn, phản ứng của chính chủ gây chú ý!

Mạng xã hội xôn xao thông tin siêu mẫu Vĩnh Thụy đã kết hôn, thực hư thế nào?

Xem thêm
Từ khóa:   Người mẫu vĩnh thuỵ Vĩnh Thuỵ vĩnh thuỵ công khai bạn gái

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 52 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 28 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An