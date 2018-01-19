Liên tục bị chỉ trích vì màn cầu hôn lố bịch, Trường Giang vẫn được nữ nghệ sĩ đình đám này chúc phúc

Hậu trường 19/01/2018 14:02

Trong lúc cư dân mạng và hàng loạt sao Việt lên tiếng chỉ trích màn cầu hôn của Trường Giang là lố bịch, nghệ sĩ Cát Phượng vẫn luôn ủng hộ và gửi lời chúc phúc đến đàn em của mình.

Tối qua (18/1), Trường Giang khiến công chúng và cả showbiz Việt ngỡ ngàng khi "cướp sóng" trực tiếp lễ trao giải Mai Vàng 2017 để cầu hôn Nhã Phương.

Sau màn cầu hôn chấn động, danh hài nhận được rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi fan cảm thấy hành động của thần tượng thật “soái ca”, một số khán giả lại cho rằng nam danh hài đã làm quá lố khiến bạn gái khó xử. Chưa dừng lại, một số sao Việt như Quý Bình, Đoàn Thanh Tài… không đồng tình và cho rằng hành động này quá lố bịch.

Trong khi đàn em liên tục nhận nhiều ý kiến chỉ trích, danh hài Cát Phượng lại ủng hộ. Không chỉ tỏ ra thấu hiểu và ủng hộ, bạn gái Kiều Minh Tuấn còn gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Liên tục bị chỉ trích vì màn cầu hôn lố bịch, Trường Giang vẫn được nữ nghệ sĩ đình đám này chúc phúc - Ảnh 1

Cát Phượng chia sẻ niềm vui với người em thân thiết lâu năm - Ảnh: FBNV

“Trong cách nói của Trường Giang với hơi thở gấp gáp, nói như muốn khóc của Giang chị Cát cảm nhận được 1 điều: nếu em không nói được hôm nay em sẽ không còn cơ hội để được nói. Mong em hãy yêu Nhã Phương và tôn trọng em ấy hết mức có thể như em đã từng. Trong giới showbiz sẽ không có người con gái ngoan, hiền và lành như bé Nhã Phương. Tài năng thì miễn bàn. Hãy luôn giữ và trân trọng. Hạnh phúc nghe 2 em của chị. Hãy luôn nắm chặt tay nhau để cùng nhau bước trên con đường êm phẳng và hãy cùng nhảy, cùng vượt qua những khúc quanh gập ghềnh của cuộc đời nhé! Xem clip mà chị đã khóc, khóc như đứa con nít. Có lẽ chị Cát của mày đã quá vui và hạnh phúc khi thấy thằng em của mình đã chính thức lớn. Thương“, chia sẻ chân thành của Cát Phượng.

Liên tục bị chỉ trích vì màn cầu hôn lố bịch, Trường Giang vẫn được nữ nghệ sĩ đình đám này chúc phúc - Ảnh 2

Liên tục bị chỉ trích vì màn cầu hôn lố bịch, Trường Giang vẫn được nữ nghệ sĩ đình đám này chúc phúc - Ảnh 3

Không chỉ Cát Phượng mà nhiều bạn bè cũng để lại lời chúc phúc bên dưới bài viết - Ảnh: FBNV

Liên tục bị chỉ trích vì màn cầu hôn lố bịch, Trường Giang vẫn được nữ nghệ sĩ đình đám này chúc phúc - Ảnh 4

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Nhã Phương được Trường Giang cầu hôn - Ảnh: Internet

Sốc: Anh trai Trường Giang tuyên bố từ mặt nam danh hài sau màn cướp sóng truyền hình cầu hôn Nhã Phương

Sốc: Anh trai Trường Giang tuyên bố từ mặt nam danh hài sau màn cướp sóng truyền hình cầu hôn Nhã Phương

Sau khi Trường Giang gây sốc với màn cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình trực tiếp, anh trai kiêm quản lý của nam danh hài tuyên bố từ nay không còn dính líu gì đến "Mười Khó" nữa.

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