Lê Phương tâm sự xúc động trong ngày sinh nhật ba

Thời gian qua, Lê Phương bận rộn tham gia quay phim Gạo nếp gạo tẻ nên không có nhiều thời gian cho gia đình. Nữ diễn viên gửi bé Cà Pháo cho ông bà ngoại ở Trà Vinh rồi lên Sài Gòn đi làm. Mỗi lúc có thời gian, vợ chồng cô đều cố gắng về quê vài ngày để thăm bố mẹ và con trai.

Mới đây, nàng Hương của Gạo nếp gạo tẻ khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ khoảnh khắc hiếm hoi trong sinh nhật ba. Cô tâm sự về nỗi nhớ nhà, nhớ con trai và cầu mong ba sẽ luôn khỏe mạnh bên gia đình nhỏ.