Lê Phương tâm sự xúc động trong ngày sinh nhật ba

Hậu trường 28/11/2018 13:48

Lê Phương chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật ba và để lại lời tâm sự xúc động.

Thời gian qua, Lê Phương bận rộn tham gia quay phim Gạo nếp gạo tẻ nên không có nhiều thời gian cho gia đình. Nữ diễn viên gửi bé Cà Pháo cho ông bà ngoại ở Trà Vinh rồi lên Sài Gòn đi làm. Mỗi lúc có thời gian, vợ chồng cô đều cố gắng về quê vài ngày để thăm bố mẹ và con trai.

Mới đây, nàng Hương của Gạo nếp gạo tẻ khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ khoảnh khắc hiếm hoi trong sinh nhật ba. Cô tâm sự về nỗi nhớ nhà, nhớ con trai và cầu mong ba sẽ luôn khỏe mạnh bên gia đình nhỏ.

Lê Phương tâm sự xúc động trong ngày sinh nhật ba - Ảnh 1
Lê Phương tâm sự xúc động trong ngày sinh nhật ba - Ảnh 2
Lê Phương xúc động khi thấy con trai ôm hôn ông bà ngoại cực tình cảm - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, tuy đã lên chức ông bà ngoại nhưng bố mẹ Lê Phương vẫn có vẻ ngoài trẻ trung đáng ghen tỵ. Trong những bức ảnh chụp cận cảnh, khán giả nhận ra nữ diễn viên giống ba rất nhiều. Cô thừa hưởng nét đẹp hiền hậu cùng nụ cười tươi rói của hai đấng sinh thành. 

"Nhớ nhà nữa rồi! Hôm nay, 27/11 là sinh nhật ba, mà có lịch đi quay Gạo nên tổ chức sớm hôm về cuối tuần. Lâu lâu có dịp, ông ngoại của Pháo mới chịu ra ngoài ăn uống cùng cả nhà! Chỉ có Ba Mẹ mới luôn lo nghĩ cho mình, sợ mình tốn kém, vất vả! Thời lúc cơ cực bế tắc nhất, trong lòng có một lời nguyện, khắc sâu... Con thương ba nhiều lắm! Ba luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc, bình an bên mẹ và chúng con ba nhé", Lê Phương viết.

Lê Phương tâm sự xúc động trong ngày sinh nhật ba - Ảnh 3
Lê Phương tâm sự xúc động trong ngày sinh nhật ba - Ảnh 4
Sau khi tái hôn, Lê Phương và chồng ở Sài Gòn, còn con trai ở Trà Vinh cùng ông bà ngoại - Ảnh: FBNV
Lê Phương tâm sự xúc động trong ngày sinh nhật ba - Ảnh 5
Có thể thấy, Lê Phương thừa hưởng nét đẹp hiền hậu của cả ba lẫn mẹ - Ảnh: FBNV
Lê Phương tâm sự xúc động trong ngày sinh nhật ba - Ảnh 6
Trung Kiên mặc áo ton-sur-ton cùng bé Cà Pháo và mẹ vợ - Ảnh: FBNV
Sau cảnh Lê Phương điên loạn, fan 'phát sốt' khi lộ tình tiết 'Hương - Tường' nắm tay hạnh phúc trước biển

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Những hình ảnh hậu trường gây tò mò của cặp đôi Hương - Tường trong "Gạo nếp gạo tẻ" vừa được tiết lộ càng khiến công chúng "đứng ngồi không yên" khi phim sắp đến hồi kết.

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