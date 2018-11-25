Không phải Tường, đây mới là người đàn ông 'soái ca' thật sự của Lê Phương

Hậu trường 25/11/2018 15:45

Chứng kiến hạnh phúc của Lê Phương sau một năm kết hôn, khán giả vui mừng khi nữ diễn viên đã tìm được bến đỗ bình yên thật sự.

Thời gian qua, Lê Phương gây sốt với vai diễn nàng Hương tội nghiệp trong “Gạo nếp gạo tẻ”. Trong phim, bà mẹ trẻ không chỉ bị mẹ ruột ghẻ lạnh mà còn có cuộc hôn nhân đầy nước mắt với Công - một ông chồng lười biếng và sẵn sàng từ bỏ vợ con vì tiền.

May mắn thay, giữa lúc Hương chới với nhất thì Tường đã xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời cô. Từ chỗ một người vợ phải lăn lộn đủ thứ nghề nuôi chồng con thì Hương nay được cưng nựng và chăm sóc như công chúa. Càng về cuối phim, khán giật càng mừng cho Hương khi gặp được người đàn ông soái ca, sẵn sàng đánh đổi tất cả để mang lại hạnh phúc cho cô.

Không phải Tường, đây mới là người đàn ông 'soái ca' thật sự của Lê Phương - Ảnh 1
Lê Phương chia sẻ khoảnh khắc Trung Kiên và con trai đi câu cá vào sáng sớm - Ảnh: FBNV

Đó là chuyện trong “Gạo nếp gạo tẻ”, còn ngoài đời Lê Phương đang có cuộc sống ấm em bên người đàn ông trẻ hơn 7 tuổi. Tuy không giàu có như Tường nhưng Trung Kiên cũng chăm sóc vợ không khác gì trên phim. Nhờ có chồng tâm lý, Lê Phương dù đã lập gia đình vẫn có thể thoải mái theo đuổi đam mê diễn xuất.

Anh không chỉ là người chồng tuyệt vời mà còn người cha chu đáo của bé Cà Pháo. Một năm qua, Trung Kiên đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con riêng của vợ. Tình cảm, sự chân thành và trái tim ấm áp của anh thể hiện rất rõ qua từng bức ảnh mà Lê Phương chia sẻ trên mạng xã hội. 

Không phải Tường, đây mới là người đàn ông 'soái ca' thật sự của Lê Phương - Ảnh 2
Không phải Tường, đây mới là người đàn ông 'soái ca' thật sự của Lê Phương - Ảnh 3
Không phải Tường, đây mới là người đàn ông 'soái ca' thật sự của Lê Phương - Ảnh 4
Khoảnh khắc bình yên của gia đình nhỏ khiến nhiều người phát hờn - Ảnh: FBNV
Không phải Tường, đây mới là người đàn ông 'soái ca' thật sự của Lê Phương - Ảnh 5
Không phải Tường, đây mới là người đàn ông 'soái ca' thật sự của Lê Phương - Ảnh 6
Vì con trai ở với ông bà ngoại nên cứ hễ có thời gian là vợ chồng Lê Phương lại về Trà Vinh - Ảnh: FBNV
Không phải Tường, đây mới là người đàn ông 'soái ca' thật sự của Lê Phương - Ảnh 7
Không phải Tường, đây mới là người đàn ông 'soái ca' thật sự của Lê Phương - Ảnh 8
Chồng trẻ của Lê Phương cưng con trai riêng không khác gì con ruột - Ảnh: FBNV
Không phải Tường, đây mới là người đàn ông 'soái ca' thật sự của Lê Phương - Ảnh 9
Không phải Tường, đây mới là người đàn ông 'soái ca' thật sự của Lê Phương - Ảnh 10
Trung Kiên không ngại chăm sóc bé Cà Pháo từng bữa ăn giấc ngủ - Ảnh: FBNV
Không phải Tường, đây mới là người đàn ông 'soái ca' thật sự của Lê Phương - Ảnh 11
Không phải Tường, đây mới là người đàn ông 'soái ca' thật sự của Lê Phương - Ảnh 12
Không phải Tường, đây mới là người đàn ông 'soái ca' thật sự của Lê Phương - Ảnh 13
Dù đã kết hôn một năm nhưng vợ chồng Lê Phương vẫn chưa có ý định sinh em bé - Ảnh: FBNV
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