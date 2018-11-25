Không phải Tường, đây mới là người đàn ông 'soái ca' thật sự của Lê Phương

Thời gian qua, Lê Phương gây sốt với vai diễn nàng Hương tội nghiệp trong “Gạo nếp gạo tẻ”. Trong phim, bà mẹ trẻ không chỉ bị mẹ ruột ghẻ lạnh mà còn có cuộc hôn nhân đầy nước mắt với Công - một ông chồng lười biếng và sẵn sàng từ bỏ vợ con vì tiền.

May mắn thay, giữa lúc Hương chới với nhất thì Tường đã xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời cô. Từ chỗ một người vợ phải lăn lộn đủ thứ nghề nuôi chồng con thì Hương nay được cưng nựng và chăm sóc như công chúa. Càng về cuối phim, khán giật càng mừng cho Hương khi gặp được người đàn ông soái ca, sẵn sàng đánh đổi tất cả để mang lại hạnh phúc cho cô.