Những hình ảnh hậu trường gây tò mò của cặp đôi Hương - Tường trong "Gạo nếp gạo tẻ" vừa được tiết lộ càng khiến công chúng "đứng ngồi không yên" khi phim sắp đến hồi kết.
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Mới đây, diễn viên Lê Phương tiếp tục khiến khán giả tò mò khi tiết lộ hình ảnh hậu trường mới nhất của cặp đôi "Hương - Tường" trong Gạo nếp gạo tẻ. Kèm theo đó, bà xã Trung Kiên còn úp mở về cảnh quay kết quan trọng nhất vừa hoàn thành.
Trên trang Facebook cá nhân, Lê Phương khiến người hâm mộ nôn nao khi chia sẻ đầy ẩn ý: "Sao em vui vậy Hương? Dạ... Gạo đi đến đâu bão tan đến đó, quay xong cảnh quan trọng nhất, em mừng! Uhm... 3 năm, vất vả nhiều rồi! Mình về em nhé! À dạ, để em hỏi đạo diễn có cho Hương về với Tường không anh nhé!".
Trước đó ít giờ, bà xã Trung Kiên bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cùng diễn viên Thanh Thức (vai Tường) trong Gạo nếp gạo tẻ mở tiệc nướng, sau đó hát karaoke vô cùng vui vẻ. Chưa dừng lại, chị “Hai Hương” còn gây tò mò khi đăng kèm chú thích: “Ra Giêng ai cưới ai?”. Dưới bài viết, người hâm mộ thi nhau suy đoán về đám cưới của “Hương - Tường” và cái kết viên mãn của bộ phim Gạo nếp gạo tẻ.