Sau cảnh Lê Phương điên loạn, fan 'phát sốt' khi lộ tình tiết 'Hương - Tường' nắm tay hạnh phúc trước biển

Hậu trường 27/11/2018 17:01

Những hình ảnh hậu trường gây tò mò của cặp đôi Hương - Tường trong "Gạo nếp gạo tẻ" vừa được tiết lộ càng khiến công chúng "đứng ngồi không yên" khi phim sắp đến hồi kết.

Mới đây, diễn viên Lê Phương tiếp tục khiến khán giả tò mò khi tiết lộ hình ảnh hậu trường mới nhất của cặp đôi "Hương - Tường" trong Gạo nếp gạo tẻ. Kèm theo đó, bà xã Trung Kiên còn úp mở về cảnh quay kết quan trọng nhất vừa hoàn thành.

Trên trang Facebook cá nhân, Lê Phương khiến người hâm mộ nôn nao khi chia sẻ đầy ẩn ý: "Sao em vui vậy Hương? Dạ... Gạo đi đến đâu bão tan đến đó, quay xong cảnh quan trọng nhất, em mừng! Uhm... 3 năm, vất vả nhiều rồi! Mình về em nhé! À dạ, để em hỏi đạo diễn có cho Hương về với Tường không anh nhé!".

Sau cảnh Lê Phương điên loạn, fan 'phát sốt' khi lộ tình tiết 'Hương - Tường' nắm tay hạnh phúc trước biển - Ảnh 1
Lê Phương khiến người hâm mộ thích thú khi khoe ảnh hậu trường diện đồ đôi cùng màu với diễn viên Thanh Thức kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý - Ảnh: FBNV
Sau cảnh Lê Phương điên loạn, fan 'phát sốt' khi lộ tình tiết 'Hương - Tường' nắm tay hạnh phúc trước biển - Ảnh 2
Dưới phần bình luận, diễn viên Hoàng Anh (đảm nhận vai Công) cũng để lại bình luận chia sẻ về kết phim - Ảnh: FBNV

Sau cảnh Lê Phương điên loạn, fan 'phát sốt' khi lộ tình tiết 'Hương - Tường' nắm tay hạnh phúc trước biển - Ảnh 3

Sau cảnh Lê Phương điên loạn, fan 'phát sốt' khi lộ tình tiết 'Hương - Tường' nắm tay hạnh phúc trước biển - Ảnh 4
Cư dân mạng bàn tán rầm rộ về cái kết của 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh: FBNV

Trước đó ít giờ, bà xã Trung Kiên bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cùng diễn viên Thanh Thức (vai Tường) trong Gạo nếp gạo tẻ mở tiệc nướng, sau đó hát karaoke vô cùng vui vẻ. Chưa dừng lại, chị “Hai Hương” còn gây tò mò khi đăng kèm chú thích: “Ra Giêng ai cưới ai?”. Dưới bài viết, người hâm mộ thi nhau suy đoán về đám cưới của “Hương - Tường” và cái kết viên mãn của bộ phim Gạo nếp gạo tẻ.

Sau cảnh Lê Phương điên loạn, fan 'phát sốt' khi lộ tình tiết 'Hương - Tường' nắm tay hạnh phúc trước biển - Ảnh 5
Trước đó vài giờ, cô nàng khoe ảnh ngồi ăn đồ nướng bên 'Tường' - Ảnh: FBNV
Sau cảnh Lê Phương điên loạn, fan 'phát sốt' khi lộ tình tiết 'Hương - Tường' nắm tay hạnh phúc trước biển - Ảnh 6
Liên tục chia sẻ những khoảnh khắc 'tình bể bình' của 'Hương - Tường', Lê Phương khiến người hâm mộ càng thêm tò mò khi phim đang vào những tập cuối - Ảnh: FBNV
Đang gay cấn, Lê Phương khiến khán giả 'bấn loạn' khi tiết lộ hồi kết của 'Gạo nếp gạo tẻ'

Đang gay cấn, Lê Phương khiến khán giả 'bấn loạn' khi tiết lộ hồi kết của 'Gạo nếp gạo tẻ'

Lê Phương khiến khán giả háo hức khi úp mở về phân đoạn quan trọng nhất của bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ".

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