Mới đây, diễn viên Lê Phương tiếp tục khiến khán giả tò mò khi tiết lộ hình ảnh hậu trường mới nhất của cặp đôi "Hương - Tường" trong Gạo nếp gạo tẻ. Kèm theo đó, bà xã Trung Kiên còn úp mở về cảnh quay kết quan trọng nhất vừa hoàn thành.

Trên trang Facebook cá nhân, Lê Phương khiến người hâm mộ nôn nao khi chia sẻ đầy ẩn ý: "Sao em vui vậy Hương? Dạ... Gạo đi đến đâu bão tan đến đó, quay xong cảnh quan trọng nhất, em mừng! Uhm... 3 năm, vất vả nhiều rồi! Mình về em nhé! À dạ, để em hỏi đạo diễn có cho Hương về với Tường không anh nhé!".