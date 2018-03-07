Lê Phương sướng rơn khi được ông xã chăm sóc tận răng thế này tại nơi làm việc

Hậu trường 07/03/2018 11:08

Trung Kiên khiến nhiều chị em xuýt xoa, ghen tỵ vì cách chăm sóc bà xã Lê Phương quá ân cần và chu đáo.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lê Phương khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh được ông xã kém tuổi chiều chuộng hết mực. Trung Kiên tự tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn, thức uống và mang đến tận nơi làm việc cho vợ vì lo cho sức khỏe của cô.

“Quay liên tục tới 2h pm mới nghỉ ăn trưa, thiệt tình là hay bỏ bữa vì quá mệt. Biết vợ lười ăn cơm đoàn, vậy là tranh thủ nấu cơm mang lên cho vợ, có cả nước uống, tráng miệng đầy đủ, và... ngồi canh vợ ăn cho hết! Thương hông?”, Lê Phương chia sẻ.

Lê Phương sướng rơn khi được ông xã chăm sóc tận răng thế này tại nơi làm việc - Ảnh 1
Lê Phương cảm thấy ấm áp khi được chồng yêu thương hết lòng - Ảnh: FBNV
Lê Phương sướng rơn khi được ông xã chăm sóc tận răng thế này tại nơi làm việc - Ảnh 2
Trung Kiên mang thức ăn đến tận nơi làm việc cho vợ - Ảnh: FBNV
Lê Phương sướng rơn khi được ông xã chăm sóc tận răng thế này tại nơi làm việc - Ảnh 3
Nam ca sĩ còn chuẩn bị cả thức uống và món tráng miệng bổ dưỡng - Ảnh: FBNV
Lê Phương sướng rơn khi được ông xã chăm sóc tận răng thế này tại nơi làm việc - Ảnh 4
Hơn nửa năm chung sống, Trung Kiên và Lê Phương đang có cuộc sống hạnh phúc, ngọt ngào - Ảnh: FBNV

Hơn 7 tháng kết hôn, Lê Phương vẫn được ông xã kém tuổi thương yêu và chăm sóc như bà hoàng. Không chỉ bằng lời nói, Trung Kiên còn chứng minh tình yêu của mình với bà xã qua những hành động cụ thể.

Đặc biệt, chẳng những không nề hà việc nhà từ nấu cơm, rửa bát... mà nam ca sĩ còn chăm sóc cho con riêng của vợ - bé Cà Pháo vô cùng chu đáo.

Lê Phương sướng rơn khi được ông xã chăm sóc tận răng thế này tại nơi làm việc - Ảnh 5
Không chỉ nấu ăn giúp vợ...
Lê Phương sướng rơn khi được ông xã chăm sóc tận răng thế này tại nơi làm việc - Ảnh 6
...mà Trung Kiên còn chăm sóc và yêu thương bé Cà Pháo hết lòng - Ảnh: FBNV
Lê Phương sướng rơn khi được ông xã chăm sóc tận răng thế này tại nơi làm việc - Ảnh 7
Anh không ngại cúi người mang giày cho Lê Phương tại nơi đông người -  Ảnh: FBNV
Lê Phương khoe tóc dài chấm gót, được chồng trẻ quỳ gối mang giày giữa chốn đông người

Lê Phương khoe tóc dài chấm gót, được chồng trẻ quỳ gối mang giày giữa chốn đông người

Tại một sự kiện ở TP.HCM diễn ra vào tối 4/3, Trung Kiên khiến khán giả ngưỡng mộ khi không ngại quỳ xuống mang giày cho Lê Phương trước sự chứng kiến của nhiều người.

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Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương Trung Kiên Cuộc sống hạnh phúc của Lê Phương

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