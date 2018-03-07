Lê Phương sướng rơn khi được ông xã chăm sóc tận răng thế này tại nơi làm việc

Trung Kiên khiến nhiều chị em xuýt xoa, ghen tỵ vì cách chăm sóc bà xã Lê Phương quá ân cần và chu đáo.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lê Phương khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh được ông xã kém tuổi chiều chuộng hết mực. Trung Kiên tự tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn, thức uống và mang đến tận nơi làm việc cho vợ vì lo cho sức khỏe của cô.
“Quay liên tục tới 2h pm mới nghỉ ăn trưa, thiệt tình là hay bỏ bữa vì quá mệt. Biết vợ lười ăn cơm đoàn, vậy là tranh thủ nấu cơm mang lên cho vợ, có cả nước uống, tráng miệng đầy đủ, và... ngồi canh vợ ăn cho hết! Thương hông?”, Lê Phương chia sẻ.
Hơn 7 tháng kết hôn, Lê Phương vẫn được ông xã kém tuổi thương yêu và chăm sóc như bà hoàng. Không chỉ bằng lời nói, Trung Kiên còn chứng minh tình yêu của mình với bà xã qua những hành động cụ thể.
Đặc biệt, chẳng những không nề hà việc nhà từ nấu cơm, rửa bát... mà nam ca sĩ còn chăm sóc cho con riêng của vợ - bé Cà Pháo vô cùng chu đáo.