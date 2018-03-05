Lê Phương khoe tóc dài chấm gót, được chồng trẻ quỳ gối mang giày giữa chốn đông người

Hậu trường 05/03/2018 15:48

Tại một sự kiện ở TP.HCM diễn ra vào tối 4/3, Trung Kiên khiến khán giả ngưỡng mộ khi không ngại quỳ xuống mang giày cho Lê Phương trước sự chứng kiến của nhiều người.

7 tháng sau ngày kết hôn, Lê Phương vẫn được chồng kém 7 tuổi chiều chuộng như bà hoàng. Không chỉ giành làm hết việc nhà từ nấu cơm đến giặt giũ, Trung Kiên còn nhiệt tình tháp tùng vợ đi khắp mọi nơi. Anh và gia đình cũng hết lòng yêu thương bé Cà Pháo như con ruột - đây là một trong những điều mà Lê Phương cảm kích nhất về người chồng của mình.

Mới đây, người đẹp Trà Vinh lại tiếp tục khiến cư dân mạng ghen tỵ khi khoe loạt ảnh chồng quỳ gối mang giày cho mình trước sự chứng kiến của các đồng nghiệp. Đôi vợ chồng trẻ diện áo dài cặp, quấn quít bên nhau không rời khi tham dự Lễ hội áo dài tại TP.HCM vào tối 4/3.  

 “Hồi nhỏ đọc truyện Tấm Cám cứ tưởng tượng cô Tấm với Hoàng Tử, chắc hai người trông xứng đôi lắm, nhất là cái đoạn thử giày… Giờ xem hình thì đúng thiệt!”, Lê Phương viết.

Lê Phương khoe tóc dài chấm gót, được chồng trẻ quỳ gối mang giày giữa chốn đông người - Ảnh 1
Lê Phương tự thấy mình giống cô Tấm trong truyện cổ tích - Ảnh: FBNV
Lê Phương khoe tóc dài chấm gót, được chồng trẻ quỳ gối mang giày giữa chốn đông người - Ảnh 2
Chồng trẻ ân cần mang giày cho Lê Phương trước khi lên sân khấu trình diễn - Ảnh: FBNV
Lê Phương khoe tóc dài chấm gót, được chồng trẻ quỳ gối mang giày giữa chốn đông người - Ảnh 3
Hành động dễ thương của Trung Kiên nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Lê Phương khoe tóc dài chấm gót, được chồng trẻ quỳ gối mang giày giữa chốn đông người - Ảnh 4
Mái tóc dài chấm gót được Lê Phương nuôi dưỡng nhiều năm liền - Ảnh: FBNV
Lê Phương khoe tóc dài chấm gót, được chồng trẻ quỳ gối mang giày giữa chốn đông người - Ảnh 5
Trong khi các cô gái đều thích nhuộm, uốn tóc thì Lê Phương vẫn nuôi mái tóc đen dài truyền thống - Ảnh: FBNV
Lê Phương khoe tóc dài chấm gót, được chồng trẻ quỳ gối mang giày giữa chốn đông người - Ảnh 6
Hai vợ chồng được mời làm vedette trong chương trình - Ảnh: FBNV
Lê Phương khoe tóc dài chấm gót, được chồng trẻ quỳ gối mang giày giữa chốn đông người - Ảnh 7
Lê Phương khoe tóc dài chấm gót, được chồng trẻ quỳ gối mang giày giữa chốn đông người - Ảnh 8
Lê Phương khoe tóc dài chấm gót, được chồng trẻ quỳ gối mang giày giữa chốn đông người - Ảnh 9
Cặp đôi dính nhau không rời suốt sự kiện - Ảnh: FBNV
Giữa ồn ào bỏ bê con trai, Lê Phương bất ngờ hành động khiến dư luận 'câm nín'

Giữa ồn ào bỏ bê con trai, Lê Phương bất ngờ hành động khiến dư luận 'câm nín'

Bị dư luận chỉ trích mãi vui bên hạnh phúc mới, bỏ bên không chăm sóc con trai, Lê Phương khiến anti-fan câm nín khi làm hành động cực ngọt ngào này.

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Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương Trung Kiên Lê Phương và chồng trẻ

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