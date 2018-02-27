Giữa ồn ào bỏ bê con trai, Lê Phương bất ngờ hành động khiến dư luận 'câm nín'

Sau nhiều biến cố trong tình yêu và hôn nhân, hiện tại Lê Phương đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên chồng trẻ Trung Kiên. Tuy nhiên, việc nữ diễn viên để con trai cho ông bà ngoại chăm sóc tại quê nhà khiến nhiều người không hài lòng và cho rằng cô trốn tránh trách nhiệm, bỏ bê bé Cà Pháo để vui duyên mới.
Thay vì lên tiếng phản pháo, Lê Phương chỉ nhẹ nhàng chia sẻ hình ảnh cả gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Hành động đơn giản của nữ diễn viên đã dập tắt hết những chỉ trích nhắm vào cô.
Nữ diễn viên Lê Phương sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới bên chồng trẻ Trung Kiên. Việc cô để con cho ông bà ngoại nuôi dưỡng ở quê khiến nhiều người nói Lê Phương trốn tránh trách nhiệm.