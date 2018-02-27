Giữa ồn ào bỏ bê con trai, Lê Phương bất ngờ hành động khiến dư luận 'câm nín'

Bị dư luận chỉ trích mãi vui bên hạnh phúc mới, bỏ bên không chăm sóc con trai, Lê Phương khiến anti-fan câm nín khi làm hành động cực ngọt ngào này.

Sau nhiều biến cố trong tình yêu và hôn nhân, hiện tại Lê Phương đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên chồng trẻ Trung Kiên. Tuy nhiên, việc nữ diễn viên để con trai cho ông bà ngoại chăm sóc tại quê nhà khiến nhiều người không hài lòng và cho rằng cô trốn tránh trách nhiệm, bỏ bê bé Cà Pháo để vui duyên mới.

Thay vì lên tiếng phản pháo, Lê Phương chỉ nhẹ nhàng chia sẻ hình ảnh cả gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Hành động đơn giản của nữ diễn viên đã dập tắt hết những chỉ trích nhắm vào cô.

Lê Phương đáp trả tin đồn trốn tránh trách nhiệm bằng cách chia sẻ hình ảnh con trai chơi vui vẻ bên Trung Kiên kèm dòng trạng thái: 'Niềm vui của mẹ" - Ảnh: FBNV

Bé Cà Pháo có những khoảnh khắc vui vẻ, thoải mái bên Trung Kiên ngày đầu năm - Ảnh: FBNV

Hiện Cà Pháo sống cùng ông bà ngoại nhưng mỗi khi có thời gian Lê Phương đều sắp xếp thời gian bên cạnh con trai - Ảnh: FBNV

Niềm vui đơn giản của nữ diễn viên chính là ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của chồng và con trai - Ảnh: FBNV

Trung Kiên có mối quan hệ khá tốt với Cà Pháo - Ảnh: FBNV

Anh ân cần chăm sóc con trai riêng của vợ - Ảnh: FBNV

Lê Phương từng chia sẻ, bé Cà Pháo rất hiểu chuyện và dành nhiều tình cảm cho mẹ - Ảnh: FBNV

Lê Phương 'đập tan' tin đồn bỏ bê con trai khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào này - Ảnh: FBNV

Lê Phương: Tôi không vô trách nhiệm với con, ai nói gì kệ họ Nữ diễn viên Lê Phương sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới bên chồng trẻ Trung Kiên. Việc cô để con cho ông bà ngoại nuôi dưỡng ở quê khiến nhiều người nói Lê Phương trốn tránh trách nhiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-bo-be-con-trai-le-phuong-bat-ngo-hanh-dong-khien-du-luan-cam-nin-272988.html