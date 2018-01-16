Thì ra đây là cách Trung Kiên đối xử với con trai riêng của Lê Phương, nhiều người khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh này

Chứng kiến hành động của chồng trẻ Trung Kiên với con trai riêng của Lê Phương, không ít người phải khóc nghẹn vì cảm động.
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Để có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại, Lê Phương đã trải qua không ít thăng trầm và đau khổ. Nữ diễn viên từng có giai đoạn suy sụp khi đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân.
Khi kết hôn với Trung Kiên, nữ diễn viên vẫn bị dư luận chỉ trích, “ném đá” vì sự chênh lệch tuổi tác với ông xã. Tuy nhiên, không quan tâm đến miệng đời, cô và chồng đã cùng vượt qua mọi khó khăn để vun vén và xây dựng tổ ấm gia đình.
Đến thời điểm hiện tại, Lê Phương đã dần chứng minh được sự lựa chọn của mình là đúng. Cô liên tục cập nhật những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào sau khi về chung nhà với Trung Kiên. Đặc biệt, cuộc sống của Lê Phương càng thêm hạnh phúc khi ông xã luôn yêu thương và quý mến bé Cà Pháo như con ruột.
Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Phương lại tiếp tục khiến công chúng ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh cả gia đình đi du lịch dịp cuối năm. Đặc biệt, nhìn cách Trung Kiên chăm sóc cho cậu con riêng của vợ, không ít chị em vừa cảm động vừa ghen tỵ.