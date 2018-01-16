Thì ra đây là cách Trung Kiên đối xử với con trai riêng của Lê Phương, nhiều người khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh này

Hậu trường 16/01/2018 12:06

Chứng kiến hành động của chồng trẻ Trung Kiên với con trai riêng của Lê Phương, không ít người phải khóc nghẹn vì cảm động.

Để có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại, Lê Phương đã trải qua không ít thăng trầm và đau khổ. Nữ diễn viên từng có giai đoạn suy sụp khi đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân.

Khi kết hôn với Trung Kiên, nữ diễn viên vẫn bị dư luận chỉ trích, “ném đá” vì sự chênh lệch tuổi tác với ông xã. Tuy nhiên, không quan tâm đến miệng đời, cô và chồng đã cùng vượt qua mọi khó khăn để vun vén và xây dựng tổ ấm gia đình.

Đến thời điểm hiện tại, Lê Phương đã dần chứng minh được sự lựa chọn của mình là đúng. Cô liên tục cập nhật những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào sau khi về chung nhà với Trung Kiên. Đặc biệt, cuộc sống của Lê Phương càng thêm hạnh phúc khi ông xã luôn yêu thương và quý mến bé Cà Pháo như con ruột.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Phương lại tiếp tục khiến công chúng ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh cả gia đình đi du lịch dịp cuối năm. Đặc biệt, nhìn cách Trung Kiên chăm sóc cho cậu con riêng của vợ, không ít chị em vừa cảm động vừa ghen tỵ.

Thì ra đây là cách Trung Kiên đối xử với con trai riêng của Lê Phương, nhiều người khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh này - Ảnh 1

Lê Phương khoe ảnh cùng gia đình đi chơi dịp cuối năm - Ảnh: FBNV

Thì ra đây là cách Trung Kiên đối xử với con trai riêng của Lê Phương, nhiều người khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh này - Ảnh 2

Trong album lần này, nữ diễn viên đăng tải rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ của ông xã và con trai Cà Pháo - Ảnh: FBNV

Thì ra đây là cách Trung Kiên đối xử với con trai riêng của Lê Phương, nhiều người khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh này - Ảnh 3

Hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc bên nhau - Ảnh: FBNV

Thì ra đây là cách Trung Kiên đối xử với con trai riêng của Lê Phương, nhiều người khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh này - Ảnh 4

Cậu bé Cà Pháo e thẹn khi được Lê Phương và Trung Kiên trao cho nụ hôn ngọt ngào - Ảnh: FBNV

Thì ra đây là cách Trung Kiên đối xử với con trai riêng của Lê Phương, nhiều người khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh này - Ảnh 5

Cả hai nở nụ cười ấm áp khi chụp ảnh cùng nhau - Ảnh: FBNV

Thì ra đây là cách Trung Kiên đối xử với con trai riêng của Lê Phương, nhiều người khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh này - Ảnh 6

Khoảnh khắc Trung Kiên chăm sóc Cà Pháo vô tình được Lê Phương ghi lại - Ảnh: FBNV

Thì ra đây là cách Trung Kiên đối xử với con trai riêng của Lê Phương, nhiều người khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh này - Ảnh 7

Cuộc sống hạnh phúc của gia đình nữ diễn viên nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng - Ảnh: FBNV

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