Thì ra đây là cách Trung Kiên đối xử với con trai riêng của Lê Phương, nhiều người khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh này

Để có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại, Lê Phương đã trải qua không ít thăng trầm và đau khổ. Nữ diễn viên từng có giai đoạn suy sụp khi đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân.

Khi kết hôn với Trung Kiên, nữ diễn viên vẫn bị dư luận chỉ trích, “ném đá” vì sự chênh lệch tuổi tác với ông xã. Tuy nhiên, không quan tâm đến miệng đời, cô và chồng đã cùng vượt qua mọi khó khăn để vun vén và xây dựng tổ ấm gia đình.