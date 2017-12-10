Vượt qua những chỉ trích, Lê Phương khoe ảnh ngọt ngào bên ông xã tại Côn Đảo

Giải trí 10/12/2017 10:47

Thường xuyên khoe ảnh tình tứ, lãng mạn bên ông xã, Lê Phương khiến fan tin rằng sau đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên, với ông xã Trung Kiên cô sẽ có được hạnh phúc bền lâu, mãi mãi.

Lê Phương lại tiếp tục tung bằng chứng cho thấy tình yêu của cô và ông xã Trung Kiên là thật lòng, có thể vượt qua những lời châm chọc, soi mói quá khứ từ dư luận.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên vừa chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên ông xã kém tuổi trong chuyến tham quan Côn Đảo. Suốt chuyến đi, ông xã Trung Kiên luôn quan tâm, chăm sóc cô chu đáo. Đặc biệt, anh cũng là "phó nháy" giúp vợ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Vượt qua những chỉ trích, Lê Phương khoe ảnh ngọt ngào bên ông xã tại Côn Đảo - Ảnh 1
Bỏ qua quá khứ không vui và những lời nói ác ý của anti-fan về sự chênh lệch tuổi tác, Lê Phương vẫn vô tư chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã Trung Kiên khiến không ít chị em trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Vượt qua những chỉ trích, Lê Phương khoe ảnh ngọt ngào bên ông xã tại Côn Đảo - Ảnh 2
Dễ dàng nhận ra cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống mới vô cùng ấm áp sau khi kết hôn - Ảnh: FBNV

Vượt qua những chỉ trích, Lê Phương khoe ảnh ngọt ngào bên ông xã tại Côn Đảo - Ảnh 3
Qua hình ảnh có thể nhận ra...

Vượt qua những chỉ trích, Lê Phương khoe ảnh ngọt ngào bên ông xã tại Côn Đảo - Ảnh 4
... Lê Phương vô cùng thoải mái và vui vẻ trong suốt chuyến đi - Ảnh: FBNV

Nhìn lại những khoảnh khắc hạnh phúc của Lê Phương và ông xã sau khi "về chung nhà".

Vượt qua những chỉ trích, Lê Phương khoe ảnh ngọt ngào bên ông xã tại Côn Đảo - Ảnh 5
Cả gia đình Lê Phương đi chơi lễ dịp 2/9 vừa qua - Ảnh: FBNV

Vượt qua những chỉ trích, Lê Phương khoe ảnh ngọt ngào bên ông xã tại Côn Đảo - Ảnh 6
Cô cũng không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc ông xã vào bếp nấu ăn cho cả nhà - Ảnh: FBNV

Vượt qua những chỉ trích, Lê Phương khoe ảnh ngọt ngào bên ông xã tại Côn Đảo - Ảnh 7
Cả hai thường xuyên dành thời gian để đi du lịch, công tác chung để vun đắp tình cảm - Ảnh: Internet

Vượt qua những chỉ trích, Lê Phương khoe ảnh ngọt ngào bên ông xã tại Côn Đảo - Ảnh 8
Vượt qua những lời chỉ trích của dư luận, Trung Kiên và Lê Phương đang có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet

Tái hôn với chồng trẻ chưa bao lâu, Lê Phương 'khóc nghẹn' vì phải đón nhận nhiều điều không hay thế này

Tái hôn với chồng trẻ chưa bao lâu, Lê Phương 'khóc nghẹn' vì phải đón nhận nhiều điều không hay thế này

“Về chung nhà” với ông xã kém tuổi Trung Kiên chưa được bao lâu, Lê Phương đã phải chịu nhiều sóng gió từ dư luận.

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