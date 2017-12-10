Vượt qua những chỉ trích, Lê Phương khoe ảnh ngọt ngào bên ông xã tại Côn Đảo

Thường xuyên khoe ảnh tình tứ, lãng mạn bên ông xã, Lê Phương khiến fan tin rằng sau đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên, với ông xã Trung Kiên cô sẽ có được hạnh phúc bền lâu, mãi mãi.

Lê Phương lại tiếp tục tung bằng chứng cho thấy tình yêu của cô và ông xã Trung Kiên là thật lòng, có thể vượt qua những lời châm chọc, soi mói quá khứ từ dư luận.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên vừa chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên ông xã kém tuổi trong chuyến tham quan Côn Đảo. Suốt chuyến đi, ông xã Trung Kiên luôn quan tâm, chăm sóc cô chu đáo. Đặc biệt, anh cũng là "phó nháy" giúp vợ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Nhìn lại những khoảnh khắc hạnh phúc của Lê Phương và ông xã sau khi "về chung nhà".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuot-qua-nhung-chi-trich-le-phuong-khoe-anh-ngot-ngao-ben-ong-xa-tai-con-dao-260810.html