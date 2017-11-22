Chồng trẻ bị soi trình nấu ăn vụng về, Lê Phương phản ứng đầy bất ngờ

Sau nhiều lận đận trong tình duyên, Lê Phương may mắn gặp được người đàn ông hiểu mình, biết quan tâm, vun vén cho gia đình nhỏ. Dù hơn chồng trẻ tới 7 tuổi nhưng nữ diễn viên gốc Trà Vinh vẫn luôn được Trung Kiên cưng chiều như bà hoàng.

Năm tháng kể từ khi kết hôn, Lê Phương gần như không phải động tay chân đến các việc vặt vãnh trong nhà như nấu ăn giặt giũ vì đã có chồng đảm nhiệm. Trên trang cá nhân, bà mẹ trẻ thường khoe những khoảnh khắc chụp lén Trung Kiên đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa hoặc cặm cụi trong gian bếp để chuẩn bị bữa ăn gia đình.