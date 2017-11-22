Chồng trẻ bị soi trình nấu ăn vụng về, Lê Phương phản ứng đầy bất ngờ

Dù Trung Kiên bị nhiều cư dân mạng bóc mẽ khả năng nấu nướng hậu đậu, Lê Phương vẫn tấm tắc khen và tự hào về người chồng soái ca lệnh tuổi của mình.
- Nhiều tuổi hơn Trung Kiên lại còn có con riêng, mẹ chồng đối xử với Lê Phương thế này khiến ai cũng choáng
Sau nhiều lận đận trong tình duyên, Lê Phương may mắn gặp được người đàn ông hiểu mình, biết quan tâm, vun vén cho gia đình nhỏ. Dù hơn chồng trẻ tới 7 tuổi nhưng nữ diễn viên gốc Trà Vinh vẫn luôn được Trung Kiên cưng chiều như bà hoàng.
Năm tháng kể từ khi kết hôn, Lê Phương gần như không phải động tay chân đến các việc vặt vãnh trong nhà như nấu ăn giặt giũ vì đã có chồng đảm nhiệm. Trên trang cá nhân, bà mẹ trẻ thường khoe những khoảnh khắc chụp lén Trung Kiên đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa hoặc cặm cụi trong gian bếp để chuẩn bị bữa ăn gia đình.
Trong khi chồng tất bật với công việc nội trợ thì Lê Phương chỉ việc rảnh tay online Facebook, livestream hoặc chụp ảnh các món ăn, sau đó là ngồi vào bàn để dùng bữa.
Dù Trung Kiên còn vụng về trong khâu chuẩn bị món ăn, món thì cháy sém, món thì chưa được cắt gọt chỉn chu nhưng nữ diễn viên vẫn dành tặng nhiều lời khen cho chồng. Nhiều cư dân mạng trêu đùa hài hước, Lê Phương có được một người đàn ông "soái ca" như Trung Kiên bên cạnh thì ăn gì mà chẳng thấy ngon.