Chồng trẻ bị soi trình nấu ăn vụng về, Lê Phương phản ứng đầy bất ngờ

Giải trí 22/11/2017 11:20

Dù Trung Kiên bị nhiều cư dân mạng bóc mẽ khả năng nấu nướng hậu đậu, Lê Phương vẫn tấm tắc khen và tự hào về người chồng soái ca lệnh tuổi của mình.

Sau nhiều lận đận trong tình duyên, Lê Phương may mắn gặp được người đàn ông hiểu mình, biết quan tâm, vun vén cho gia đình nhỏ. Dù hơn chồng trẻ tới 7 tuổi nhưng nữ diễn viên gốc Trà Vinh vẫn luôn được Trung Kiên cưng chiều như bà hoàng.

Năm tháng kể từ khi kết hôn, Lê Phương gần như không phải động tay chân đến các việc vặt vãnh trong nhà như nấu ăn giặt giũ vì đã có chồng đảm nhiệm. Trên trang cá nhân, bà mẹ trẻ thường khoe những khoảnh khắc chụp lén Trung Kiên đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa hoặc cặm cụi trong gian bếp để chuẩn bị bữa ăn gia đình.

Chồng trẻ bị soi trình nấu ăn vụng về, Lê Phương phản ứng đầy bất ngờ - Ảnh 1
Lê Phương hạnh phúc khoe bữa ăn do chồng nấu - Ảnh: FBNV

Chồng trẻ bị soi trình nấu ăn vụng về, Lê Phương phản ứng đầy bất ngờ - Ảnh 2
Trung Kiên thường xuyên bị vợ chụp lén những lúc đang nấu ăn, dọn dẹp - Ảnh: FBNV

Trong khi chồng tất bật với công việc nội trợ thì Lê Phương chỉ việc rảnh tay online Facebook, livestream hoặc chụp ảnh các món ăn, sau đó là ngồi vào bàn để dùng bữa.

Dù Trung Kiên còn vụng về trong khâu chuẩn bị món ăn, món thì cháy sém, món thì chưa được cắt gọt chỉn chu nhưng nữ diễn viên vẫn dành tặng nhiều lời khen cho chồng. Nhiều cư dân mạng trêu đùa hài hước, Lê Phương có được một người đàn ông "soái ca" như Trung Kiên bên cạnh thì ăn gì mà chẳng thấy ngon.

Chồng trẻ bị soi trình nấu ăn vụng về, Lê Phương phản ứng đầy bất ngờ - Ảnh 3
Bữa ăn với nhiều món dân dã nhưng được chồng Lê Phương trang trí khá bắt mắt - Ảnh: FBNV

Chồng trẻ bị soi trình nấu ăn vụng về, Lê Phương phản ứng đầy bất ngờ - Ảnh 4

Chồng trẻ bị soi trình nấu ăn vụng về, Lê Phương phản ứng đầy bất ngờ - Ảnh 5
Tuy nhiên, nhiều người nhận xét Trung Kiên còn vụng về khi luộc đậu bắp còn nguyên cuống - Ảnh: FBNV

Chồng trẻ bị soi trình nấu ăn vụng về, Lê Phương phản ứng đầy bất ngờ - Ảnh 6
Một người bạn góp ý về món trứng hơi quá tay của chồng, Lê Phương bào chữa bằng cách khen ngon - Ảnh: FBNV 

Lê Phương từng bị mẹ chồng ghét vì nhiều tuổi hơn Trung Kiên lại có con riêng

Lê Phương từng bị mẹ chồng ghét vì nhiều tuổi hơn Trung Kiên lại có con riêng

"Người ta không thích mình thì mình phải làm cho người ta thương mình, mà đó lại là mẹ của người mình thương", Lê Phương kể lại việc cô từng bị mẹ chồng ghét.

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