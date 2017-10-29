Nhiều tuổi hơn Trung Kiên lại còn có con riêng, mẹ chồng đối xử với Lê Phương thế này khiến ai cũng choáng

Sau 3 tháng kết hôn, Lê Phương Khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ về mối quan hệ với mẹ chồng.

Sau khi kết hôn, Lê Phương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng trẻ kém mình 7 tuổi. Những hình ảnh đời thường vô cùng hạnh phúc của cặp "vợ chồng son" khiến ai cũng phải ganh tị.

Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn luôn khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Ai cũng nghĩ rằng Lê Phương đã có con riêng, lại nhiều tuổi hơn chồng nên có lẽ mẹ của Trung Kiên sẽ khắt khe với nàng dâu mới. Tuy nhiên, mới đây cô chia sẻ với fan rằng mẹ chồng rất tâm lý và quan tâm con cháu. Biết Lê Phương bận bịu đi làm, không có thời gian chăm sóc sức khỏe nên mẹ Trung Kiên thường xuyên mua hải sản tươi ngon gửi từ quê vào cho các con.