Nhiều tuổi hơn Trung Kiên lại còn có con riêng, mẹ chồng đối xử với Lê Phương thế này khiến ai cũng choáng

Sau 3 tháng kết hôn, Lê Phương Khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ về mối quan hệ với mẹ chồng.
Sau khi kết hôn, Lê Phương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng trẻ kém mình 7 tuổi. Những hình ảnh đời thường vô cùng hạnh phúc của cặp "vợ chồng son" khiến ai cũng phải ganh tị.
Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn luôn khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Ai cũng nghĩ rằng Lê Phương đã có con riêng, lại nhiều tuổi hơn chồng nên có lẽ mẹ của Trung Kiên sẽ khắt khe với nàng dâu mới.
Tuy nhiên, mới đây cô chia sẻ với fan rằng mẹ chồng rất tâm lý và quan tâm con cháu. Biết Lê Phương bận bịu đi làm, không có thời gian chăm sóc sức khỏe nên mẹ Trung Kiên thường xuyên mua hải sản tươi ngon gửi từ quê vào cho các con.
Nữ diễn viên Trà Vinh khiến nhiều người xuýt xoa, trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh Trung Kiên đang lụi cụi xào nấu một mình trong bếp với mớ nguyên liệu của mẹ chồng.
"Tối nay định lên 888 với cả nhà mà về tới là nằm luôn, mở mắt ra thấy anh đang nấu cháo Sò, xào Mực, hấp Ốc... Toàn hải sản tươi rói mẹ chồng gửi vô, tự dưng thấy mình có phúc, hết mệt luôn! Lúc chụp là đang sốt Mực với me, ảnh nấu cháo xong rồi làm không kịp chộp tấm nào" , Lê Phương khoe.
Dưới bài đăng của nữ diễn viên, nhiều người để lại bình luận chúc mừng Lê Phương lấy được người chồng tốt và được làm dâu của một bà mẹ chồng tuyệt vời. "Chồng soái ca, mẹ chồng dễ thương, tâm lý, sướng nhất Lê Phương nhé" - một fan bình luận.