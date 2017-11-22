Tái hôn với chồng trẻ chưa bao lâu, Lê Phương 'khóc nghẹn' vì phải đón nhận nhiều điều không hay thế này

“Về chung nhà” với ông xã kém tuổi Trung Kiên chưa được bao lâu, Lê Phương đã phải chịu nhiều sóng gió từ dư luận.

Tài năng, xinh đẹp nhưng Lê Phương lại khá lận đận trong đường tình duyên. Dù hiện tại nữ diễn viên đã tìm được hạnh phúc mới bên ông xã kém 7 tuổi Trung Kiên và cậu con trai chăm ngoan nhưng quá khứ vẫn đeo bám và mang đến cho cô nhiều rắc rối.

Sự chênh lệch về tuổi tác không thể ngăn cản được tình yêu của cặp đôi, nhưng đó lại là cái cớ khiến dư luận lên tiếng và thường có những phản ứng thiếu tích cực với Lê Phương.

Cụ thể, sau khi “về chung nhà” với chồng trẻ, Lê Phương hứng không ít “gạch đá” từ dư luận trên trang Facebook cá nhân. Nhiều dân mạng thiếu tế nhị đã vô tư buông những lời thô tục thậm chí chửi bới cô dâu trẻ.

Chồng trẻ bị soi trình nấu ăn vụng về, Lê Phương phản ứng đầy bất ngờ Dù Trung Kiên bị nhiều cư dân mạng bóc mẽ khả năng nấu nướng hậu đậu, Lê Phương vẫn tấm tắc khen và tự hào về người chồng soái ca lệnh tuổi của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-hon-voi-chong-tre-chua-bao-lau-le-phuong-khoc-nghen-vi-phai-don-nhan-nhieu-dieu-khong-hay-the-nay-257087.html