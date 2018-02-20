Con trai Lê Phương cao lớn phổng phao, càng ngày càng giống ba như đúc

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, Lê Phương đưa bé Cà Pháo về quê nhà chồng trẻ ở Bình Thuận ăn Tết. Vợ cũ Quách Ngọc Ngoan tiết lộ, tuy không phải cháu ruột nhưng ba mẹ Trung Kiên đối xử với bé Cà Pháo rất tốt, không hề có sự phân biệt đối xử. Do đó, nữ diễn viên Trà Vinh cũng không ngại khi thường xuyên đưa con trai riêng về chơi cùng ba mẹ chồng.

Trung Kiên và bố mẹ anh yêu thương bé Cà Pháo như ruột thịt trong nhà - Ảnh: FBNV

Cũng nhân dịp này, cặp đôi đưa con trai ra biển tắm mát trước khi lên đường về Sài Gòn. Tuy thường xuyên chụp ảnh chung với ba mẹ nhưng khi bé Cà Pháo mặc đồ bơi, ai cũng bất ngờ trước thân hình cao lớn, phổng phao như thanh niên của cu cậu.