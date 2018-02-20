Con trai Lê Phương cao lớn phổng phao, càng ngày càng giống ba như đúc

Bé Cà Pháo - con trai Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan tuy mới 6 tuổi nhưng đã ra dáng thanh niên. Cậu bé có chiều cao nổi trội, gương mặt điển trai và có nhiều nét giống ba như đúc.
- Thì ra đây là cách Trung Kiên đối xử với con trai riêng của Lê Phương, nhiều người khóc nghẹn khi chứng kiến cảnh này
- Tái hôn với chồng trẻ chưa bao lâu, Lê Phương 'khóc nghẹn' vì phải đón nhận nhiều điều không hay thế này
Nhân dịp đầu Xuân năm mới, Lê Phương đưa bé Cà Pháo về quê nhà chồng trẻ ở Bình Thuận ăn Tết. Vợ cũ Quách Ngọc Ngoan tiết lộ, tuy không phải cháu ruột nhưng ba mẹ Trung Kiên đối xử với bé Cà Pháo rất tốt, không hề có sự phân biệt đối xử. Do đó, nữ diễn viên Trà Vinh cũng không ngại khi thường xuyên đưa con trai riêng về chơi cùng ba mẹ chồng.
Cũng nhân dịp này, cặp đôi đưa con trai ra biển tắm mát trước khi lên đường về Sài Gòn. Tuy thường xuyên chụp ảnh chung với ba mẹ nhưng khi bé Cà Pháo mặc đồ bơi, ai cũng bất ngờ trước thân hình cao lớn, phổng phao như thanh niên của cu cậu.
Không chỉ có chiều cao nổi trội, con trai Lê Phương còn có gương mặt điển trai, đôi mắt một mí cuốn hút, được nhận xét giống Quách Ngọc Ngoan như đúc.