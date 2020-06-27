Lê Phương khoe nhan sắc trẻ đẹp như gái 20, làm thơ mừng ngày tái xuất sau 2 năm nghỉ đẻ

Hậu trường 27/06/2020 15:10

Diễn viên Lê Phương đã chính thức trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài tạm ngưng vì sinh con thứ 2.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cực kỳ xinh đẹp. Trong ảnh, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" diện áo dài đỏ rực rỡ khoe vẻ đẹp dịu dàng.

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Lê Phương khoe nhan sắc xinh đẹp như gái 20 dù đã trải qua hai lần vượt cạn - Ảnh: FB

Bà xã Trung Kiên còn đăng kèm bài thơ tự viết mừng ngày trở lại phim trường sau 2 năm vắng bóng.

Cô viết: "Trọn hết hai năm xa phim trường/ Làm tròn "bổn phận" với người thương!/ Tựa cửa bâng khuâng... Ngày trở lại/ Ai còn mong nhớ đợi phim Phương?".

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài đăng của Lê Phương nhận được sự quan tâm rất lớn với gần 20 ngàn lượt like và vô số bình luận. Hầu hết mọi người đều rất hào hứng, mong chờ sự trở lại của bà mẹ hai con trong dự án mới.

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Nhan sắc hiện tại của bà mẹ hai con khiến nhiều người 'phát hờn' vì quá đẹp - Ảnh: FB

Nữ diễn viên còn nhận được nhiều lời ngợi khen bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon gọn sau sinh. Ở tuổi 35 và trải qua 2 lần sinh nở, sắc vóc trẻ trung của Lê Phương khiến nhiều người xuýt xoa.

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Diễn viên Lê Phương trước và sau khi giảm gần 30kg - Ảnh: FB

Để lấy lại được vóc dáng thanh mảnh, cùng sự tự tin như hiện tại, Lê Phương đã trải qua quá trình giảm cân đầy khó khăn. Chỉ ít tháng trước, cô gặp nhiều áp lực bởi những lời chê bai của dư luận vì vóc dáng mũm mĩm sau khi sinh con thứ 2. Được biết, cô đã tăng gần 30kg và chạm mốc 80kg sau quá trình mang thai và sinh bé Bông. Sự kiên trì và nỗ lực của nữ diễn viên trong hành trình giảm cân khiến nhiều người nể phục.

Khoe nhan sắc rạng rỡ sau giảm cân, Lê Phương tình tứ ôm ấp chồng kém tuổi

Khoe nhan sắc rạng rỡ sau giảm cân, Lê Phương tình tứ ôm ấp chồng kém tuổi

Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của diễn viên Lê Phương bên ông xã Trung Kiên sau 3 năm "về chung nhà" khiến mọi người xuýt xoa, ngưỡng mộ.

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