Lê Phương hóa cô dâu bên 'chú rể' Thanh Thức, mê mẩn nhan sắc của bà mẹ hai con sau giảm cân

Sau khi giảm cân thành công, diễn viên Lê Phương tích cực khoe ảnh trên trang cá nhân. Cô nhận được nhiều lời khen từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Được biết, thời điểm mang bầu và sinh con thứ 2, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" đã chạm mốc 80kg. Sau khi sinh, cô gặp nhiều áp lực trong vấn đề cân nặng.

Ở tuổi 35 và trải qua 2 lần làm mẹ, vẻ đẹp của Lê Phương vẫn khiến nhiều chị em ghen tỵ - Ảnh: FB

Đây là bộ ảnh áo dài đầu tiên nữ diễn viên chụp sau khi sinh con - Ảnh: FB

Với mong muốn sớm trở lại với nghệ thuật, Lê Phương nỗ lực không ngừng để giảm cân. Sau hơn 9 tháng "vượt cạn", nữ diễn viên đánh bay gần 30kg mỡ và lấy lại sắc vóc như ngày nào.