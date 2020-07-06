Lê Phương hóa cô dâu bên 'chú rể' Thanh Thức, mê mẩn nhan sắc của bà mẹ hai con sau giảm cân

Sau hơn 9 tháng sinh con, diễn viên Lê Phương đã bắt đầu trở lại với các hoạt động nghệ thuật.
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Sau khi giảm cân thành công, diễn viên Lê Phương tích cực khoe ảnh trên trang cá nhân. Cô nhận được nhiều lời khen từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Được biết, thời điểm mang bầu và sinh con thứ 2, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" đã chạm mốc 80kg. Sau khi sinh, cô gặp nhiều áp lực trong vấn đề cân nặng.
Với mong muốn sớm trở lại với nghệ thuật, Lê Phương nỗ lực không ngừng để giảm cân. Sau hơn 9 tháng "vượt cạn", nữ diễn viên đánh bay gần 30kg mỡ và lấy lại sắc vóc như ngày nào.
Mới đây, Lê Phương gây chú ý khi cùng diễn viên Thanh Thức chụp bộ ảnh áo dài cưới lộng lẫy. "Cô dâu - chú rể" kết hợp vô cùng ăn ý trong từng shoot ảnh. Bộ ảnh của cả hai nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ.
Lê Phương và Thanh Thức duy trì tình bạn thân thiết nhiều năm. Cặp đôi tham gia rất nhiều dự án phim lớn, gần đây nhất là phim "Gạo nếp gạo tẻ".
Trong tà áo dài cưới rực rỡ, Lê Phương khoe được ưu điểm hình thể nổi bật. Đặc biệt, phong cách trang điểm tự nhiên, nhẹ nhàng càng làm tăng vẻ đẹp của bà mẹ hai con.