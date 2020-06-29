Không nói nhiều, Lê Phương chứng minh hôn nhân viên mãn 'không ai bằng' chỉ qua 1 hành động

3 năm sau ngày "về chung nhà" với Trung Kiên, cuộc sống của diễn viên Lê Phương đang vô cùng hạnh phúc. Cô được chồng trẻ yêu thương hết lòng.

Sau cuộc hôn nhân nhiều nước mắt với Quách Ngọc Ngoan, diễn viên Lê Phương đang trải qua quãng thời gian hạnh phúc bên người chồng thứ hai. Kết hôn với ca sĩ Trung Kiên năm 2017, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Cô được chồng trẻ yêu thương, cưng chiều hết mực.

Trên trang cá nhân, Lê Phương chăm đăng ảnh ngọt ngào bên chồng con. Cô nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ.

Lê Phương thường xuyên đăng ảnh gia đình hạnh phúc - Ảnh: FB

Mới đây, bà mẹ hai con khoe cuộc sống hôn nhân viên mãn khi đăng tải ảnh gia đình 4 thành viên trên Facebook. Nụ cười rạng rỡ của Lê Phương đủ chứng minh cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô vô cùng hạnh phúc khi lấy được người chồng tâm lý, luôn yêu thương và lo lắng cho vợ con hết mực.

Lê Phương khoe ảnh gia đình đầy đủ các thành viên - Ảnh: FB

Con gái chung của Lê Phương và Trung Kiên kháu khỉnh khi tròn 10 tháng tuổi - Ảnh: FB

Sau 3 năm làm đám cưới, Lê Phương và chồng kém tuổi có với nhau 1 cô con gái chung đáng yêu. Dù vậy, ca sĩ Trung Kiên vẫn hết lòng quan tâm, chăm sóc bé Cà Pháo. Tuy không chung dòng máu, nhưng anh yêu thương cậu bé như ruột thịt. Qua những hình ảnh được nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đăng tải, có thể thấy hai cha con quấn quýt với nhau không rời.

Lê Phương khoe nhan sắc trẻ đẹp như gái 20, làm thơ mừng ngày tái xuất sau 2 năm nghỉ đẻ Diễn viên Lê Phương đã chính thức trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài tạm ngưng vì sinh con thứ 2.

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