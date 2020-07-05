Bạn thân đăng ảnh chụp chung cách đây 10 năm, nhan sắc của Lê Phương khiến nhiều người bất ngờ khi so với hiện tại

Hậu trường 05/07/2020 11:44

Trải qua 1 thập kỷ, nhan sắc của nữ diễn viên Lê Phương vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn ngày càng xinh đẹp hơn.

Cách đây ít giờ, nam MC Mạnh Cường bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc thân thiết bên nữ diễn viên Lê Phương lên trang Facebook cá nhân. Được biết, bức ảnh được chụp cách đây 10 năm, khi cả hai mới bước chân vào làng giải trí.

Trải qua nhiều thăng trầm, tình bạn của Lê Phương và Mạnh Cường vẫn bền vững: “Ê, Lê Phương, vậy là thân nhau được 10 năm rồi kìa… 10 năm, cùng nhau chứng kiến nhiều biến cố của cuộc đời cả hai đứa… Mày là đứa bạn đầu tiên tao bạo gan bạo phổi mần MC đám cưới (Bữa đó thấy cô dâu hạnh phúc mà thằng MC xúc động mặt méo xẹo). Còn bất cứ khi nào tao cần, mày cũng chẳng nề hà lăn lộn vất vả vì tao.

10 năm, không biết đã chứng minh được sự chung thủy hay chưa chứ tao và mày trước sau vẫn vậy hen”.

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Hình ảnh trước và sau 10 năm của Lê Phương - Ảnh: FB

Không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình bạn keo sơn “hiếm có khó tìm” trong showbiz Việt, Lê Phương và Mạnh Cường còn gây sốc với nhan sắc “hack tuổi” ở hiện tại. Sau 10 năm, vẻ ngoài của cặp bạn thân năm nào chẳng những không thay đổi mà còn được nhận xét là trẻ trung hơn.

Đặc biệt, nữ diễn viên Lê Phương nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng khi ngày càng xinh đẹp, mặn mà.

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Hậu giảm cân, Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận ngợi khen nhan sắc xinh đẹp thách thức thời gian của Lê Phương: “10 năm mà ai cũng y chang, không thay đổi gì hết”, “Ngày càng trẻ đẹp Phương ơi”, “Hai anh chị dễ thương ghê”, “10 năm nhưng vẫn xinh đẹp như vậy”…

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Hậu giảm cân, nữ diễn viên Lê Phương thường xuyên đăng tải hình ảnh xinh đẹp lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

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Từ khóa:   diễn viên Lê Phương nhan sắc Lê Phương MC Mạnh Cường

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