'Phát sốt' với nụ cười tít mắt của con gái Lê Phương, mỹ nhân tương lai là đây chứ đâu!

Sau những đổ vỡ trong quá khứ, diễn viên Lê Phương đang có cuộc sống hôn nhân đẹp như mơ. Kết hôn với ca sĩ Trung Kiên năm 2017, đến nay cặp đôi đã có một cô con gái chung kháu khỉnh. Cuộc sống viên mãn của mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" luôn nhận được sự yêu mến, theo dõi của công chúng.

Tổ ấm viên mãn của Lê Phương hiện tại. Cô tận hưởng hạnh phúc bên người chồng tâm lý và 2 con đáng yêu, ngoan ngoãn - Ảnh: FB

Lê Phương được mệnh danh là "bà mẹ cuồng con" của làng giải trí Việt. Trên Facebook của nữ diễn viên luôn ngập tràn hình ảnh của hai nhóc tỳ. Nếu anh cả Cà Pháo gây chú ý với chiều cao nổi bật cùng gương mặt điển trai thì bé Bông lại gây sốt bởi sự kháu khỉnh, đáng yêu.