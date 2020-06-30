'Phát sốt' với nụ cười tít mắt của con gái Lê Phương, mỹ nhân tương lai là đây chứ đâu!

Hậu trường 30/06/2020 17:17

Vẻ đáng yêu của bé Bông - con gái Lê Phương nhận được nhiều tình cảm yêu mến của mọi người. Dù chỉ mới 10 tháng tuổi nhưng cô bé đã hot hơn cả bố mẹ nổi tiếng.

Sau những đổ vỡ trong quá khứ, diễn viên Lê Phương đang có cuộc sống hôn nhân đẹp như mơ. Kết hôn với ca sĩ Trung Kiên năm 2017, đến nay cặp đôi đã có một cô con gái chung kháu khỉnh. Cuộc sống viên mãn của mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" luôn nhận được sự yêu mến, theo dõi của công chúng.

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Tổ ấm viên mãn của Lê Phương hiện tại. Cô tận hưởng hạnh phúc bên người chồng tâm lý và 2 con đáng yêu, ngoan ngoãn - Ảnh: FB

Lê Phương được mệnh danh là "bà mẹ cuồng con" của làng giải trí Việt. Trên Facebook của nữ diễn viên luôn ngập tràn hình ảnh của hai nhóc tỳ. Nếu anh cả Cà Pháo gây chú ý với chiều cao nổi bật cùng gương mặt điển trai thì bé Bông lại gây sốt bởi sự kháu khỉnh, đáng yêu.

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Nụ cười tít mắt của bé Bông 'đốn tim' fan - Ảnh: FB

Tròn 10 tháng tuổi nhưng con gái Lê Phương lại hot hơn cả bố mẹ là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Mỗi khi được mẹ cho lên sóng, bé Bông đều khiến dân mạng "tan chảy" bởi biểu cảm gương mặt đáng yêu hết nấc.

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Bức ảnh kháu khỉnh của hai nhóc tỳ nhà Lê Phương - Ảnh: FB

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Cô bé được nhận xét có nhiều đường nét giống ba Kiên - Ảnh: FB

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Loạt ảnh nhóc tỳ nhà Lê Phương tròn 10 tháng tuổi - Ảnh: FB
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Biểu cảm khóc mếu máo của cô bé cũng khiến mọi người 'tan chảy' - Ảnh: FB

Sau khi kết hôn với ca sĩ Trung Kiên, Lê Phương được chồng trẻ yêu thương, cưng chiều. Dù kém vợ nhiều tuổi nhưng Trung Kiên luôn thể hiện mình là người chồng tốt, biết chăm lo cho vợ con. Anh ủng hộ bà xã theo đuổi đam mê diễn xuất sau khi sinh con gái. Trung Kiên không ngại lo việc nhà, chăm con phụ vợ. Đặc biệt, nam ca sĩ hết lòng quan tâm bé Cà Pháo, không phân biệt con chung, con riêng. 

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3 năm sau ngày "về chung nhà" với Trung Kiên, cuộc sống của diễn viên Lê Phương đang vô cùng hạnh phúc. Cô được chồng trẻ yêu thương hết lòng.

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