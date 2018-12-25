Lê Hiếu bất ngờ xác định thời gian cưới vợ sau nhiều năm im hơi lặng tiếng

Hậu trường 25/12/2018 15:55

Nhiều nguồn tin thân cận tiết lộ ca sĩ Lê Hiếu sẽ kết hôn cùng bạn gái xinh đẹp vào ngày 14/1 tới.

Thời gian qua, thông tin ca sĩ Lê Hiếu và bạn gái chuẩn bị kết hôn đã râm ran trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cho đến dịp Noel này thì những bức ảnh cưới hiếm hoi của cặp đôi mới bắt đầu được tung ra.

Một người bạn thân của Lê Hiếu đã hé lộ thông tin nam ca sĩ sẽ đón nàng về dính vào đầu năm sau. Ngày diễn ra hôn lễ chính xác là 14/1/2019. Bà xã tương lai của Lê Hiếu không phải là người trong showbiz nhưng cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh lounge ở Sài Gòn. Cô dâu Thu Trang sở hữu vẻ ngoài hiền dịu, nụ cười tươi và được đánh giá là rất giỏi giang trong giao tiếp. Cặp đôi đã có khoảng một năm tìm hiểu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân.

Lê Hiếu bất ngờ xác định thời gian cưới vợ sau nhiều năm im hơi lặng tiếng - Ảnh 1
Lê Hiếu và bạn gái xinh đẹp chuẩn bị đám cưới sau một năm hẹn hò - Ảnh: Internet
Lê Hiếu bất ngờ xác định thời gian cưới vợ sau nhiều năm im hơi lặng tiếng - Ảnh 2
Ảnh cưới lãng mạn của cặp đôi thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả - Ảnh: Internet
Lê Hiếu bất ngờ xác định thời gian cưới vợ sau nhiều năm im hơi lặng tiếng - Ảnh 3
Lê Hiếu bất ngờ xác định thời gian cưới vợ sau nhiều năm im hơi lặng tiếng - Ảnh 4
Lê Hiếu rất hay dẫn người yêu tham gia các bữa tiệc cùng bạn bè - Ảnh: Internet
Lê Hiếu bất ngờ xác định thời gian cưới vợ sau nhiều năm im hơi lặng tiếng - Ảnh 5
Tuy nhiên, cặp đôi khá kín tiếng trong tình và chưa bao giờ chia sẻ ảnh tình tứ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Lê Hiếu là một ca sĩ khá nổi tiếng về dòng nhạc trữ tình. Anh sở hữu một loạt bản hit quen thuộc từng đi vào lòng khán giả như: Con đường màu xanh, Phố mùa đông, Em về tinh khôi, Mưa hồng...

Nam ca sĩ từng có thời gian gắn bó với ca sĩ Văn Mai Hương thời cô mới bước ra từ chương trình Vietnam Idol. Tuy nhiên, sau khi chia tay bạn gái nổi tiếng thì anh gần như không công khai bất cứ hình ảnh nào về người mới. Do đó, thông tin Lê Hiếu chuẩn bị kết hôn vào đầu năm sau khiến không ít người bất ngờ.

Giấu kỹ là thế nhưng chân dung cô gái nghi là vợ sắp cưới của Lê Hiếu cuối cùng cũng lộ diện

Giấu kỹ là thế nhưng chân dung cô gái nghi là vợ sắp cưới của Lê Hiếu cuối cùng cũng lộ diện

Mới đây, hình ảnh Lê Hiếu xuất hiện bên cô gái được cho là vợ sắp cưới được cư dân mạng vô cùng chú ý.

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