Thời gian qua, thông tin ca sĩ Lê Hiếu và bạn gái chuẩn bị kết hôn đã râm ran trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cho đến dịp Noel này thì những bức ảnh cưới hiếm hoi của cặp đôi mới bắt đầu được tung ra.

Một người bạn thân của Lê Hiếu đã hé lộ thông tin nam ca sĩ sẽ đón nàng về dính vào đầu năm sau. Ngày diễn ra hôn lễ chính xác là 14/1/2019. Bà xã tương lai của Lê Hiếu không phải là người trong showbiz nhưng cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh lounge ở Sài Gòn. Cô dâu Thu Trang sở hữu vẻ ngoài hiền dịu, nụ cười tươi và được đánh giá là rất giỏi giang trong giao tiếp. Cặp đôi đã có khoảng một năm tìm hiểu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân.