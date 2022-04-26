Lấy chồng Tây, cuộc sống ‘Hoa hậu giàu nhất Việt Nam’ Ngô Mỹ Uyên giờ ra sao?

Với hình thể vóc dáng lý tưởng cùng gương mặt sắc nét cuốn hút và sự tự tin, Ngô Mỹ Uyên xứng đáng vượt qua nhiều ứng viên để đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi. Đến năm 1999, Ngô Mỹ Uyên tiếp tục tham gia "Hoa hậu thời trang quốc tế Ai Cập" và một lần nữa cô sở hữu danh hiệu, chiếc vương miện danh giá đánh dấu bước ngoặc trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình.

Ngô Mỹ Uyên sinh năm 1974 và cô bắt đầu được công chúng biết đến khi đạt giải cao nhất tại cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu thời trang " do Bộ văn hóa thông tin tổ chức. Năm tròn 20 tuổi, cô ghi danh vào cuộc thi "Hoa hậu điện ảnh".

Là một biểu tượng nhan sắc, sự năng động cộng với tài năng một thời nhưng sau khi đạt được những thành công nhất định, Ngô Mỹ Uyên lại chọn cho mình hướng đi khác. Năm 2001, cô cùng gia đình đến Mỹ chơi và có ý định tìm người dạy để học thanh nhạc. Tại Mỹ, cô gặp vợ của một ảo thuật gia nổi tiếng thế giới, tiếp quản hai nhà kho đạo cụ về ảo thuật mà bà để lại. Từ đó cô định cư tại Mỹ. Cô được một công ty chuyên sản xuất các chương trình giải trí truyền hình tuyển dụng và đào tạo thành nữ ảo thuật gia. Trong vai trò mới, Ngô Mỹ Uyên gặt hái ít nhiều thành công.

Khi gia nhập làng giải trí trong nước, Ngô Mỹ Uyên đã nhanh chóng thể hiện bản thân với việc thử sức ở những vai trò như: Ca sĩ, diễn viên, MC, người mẫu... Mỹ nhân 7x được coi là một trong số những người đẹp đi đầu cho phong trào chân dài lấn sân sang lĩnh vực ca hát.

Cô bén duyên với bộ môn ảo thuật. - Ảnh: Internet

Trải qua một vài năm âm thầm rèn luyện, Ngô Mỹ Uyên trở thành một ảo thuật gia có tiếng tại Hollywood và từng được vinh danh với giải thưởng "Nữ ảo thuật gia trốn chạy nhanh nhất trong 45s".

Thời điểm trở lại Việt Nam, cựu hoa hậu một thời gây chú ý bởi gu ăn mặc nóng bỏng, hiện đại. Ngô Mỹ Uyên còn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi sở hữu căn biệt thự có trị giá hơn 300 tỷ đồng, dát vàng 24k tại trần nhà phòng khách, toàn đồ nội thất nhập ngoại và tọa lạc tại trung tâm TP.HCM.

Ngô Mỹ Uyên diện trang phục cut - out táo bạo trong một sự kiện ở Việt Nam năm 2011. - Ảnh: Internet

Căn nhà dát vàng của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên. - Ảnh: FBNV

Căn biệt thự này được xây theo kiến trúc Pháp, có giá trị hơn 300 tỷ đồng. - Ảnh: FBNV

Ngoài cơ ngơi nổi bật ở quê nhà, Ngô Mỹ Uyên còn có nơi ở sang chảnh, một cuộc sống giàu có nơi trời Tây. Có lẽ chính vì thế, cô được phong danh hiệu là "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam".

Năm 2010, Ngô Mỹ Uyên có cơ hội sang Ý du lịch cùng em gái. Trong dịp này, cô vô tình chạm mặt với Marco Casini. Được biết, anh sinh năm 1972, là giáo sư trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và cả hai quen nhau khi cùng tham gia trò chơi trượt tuyết.

Ngô Mỹ Uyên và ông xã gặp nhau trong 1 lần đi trượt tuyết. - Ảnh: FBNV

Từ cơ duyên đó, cặp đôi đã bắt đầu trở thành bạn bè của nhau. Tuy nhiên sau lần gặp mặt duy nhất, Ngô Mỹ Uyên phải về lại TP.HCM vì có công việc riêng. Để thử lòng bạn trai xem thế nào, cô đã ngỏ lời mời Marco Casini đến Việt Nam dự một sự kiện.

Vì quá thích cô gái gốc Việt này mà chàng giáo sư người Ý đã không ngại khoảng cách địa lý và chi phí tốn kém để mong muốn gặp bằng được Ngô Mỹ Uyên tại quê hương của cô. Phải mất hơn 1 năm tìm hiểu, hẹn hò thì sau đó cặp đôi mới quyết định đến Ý để sinh sống, làm việc.

Ngô Mỹ Uyên bên con gái đầu lòng Asia trong sinh nhật bé. Bé gái thứ hai của cô tên Mia, tròn 21 tháng tuổi. - Ảnh: FBNV

Đúng 3 năm gắn bó với nhau, Ngô Mỹ Uyên hạ sinh cho Marco Casini con gái đầu lòng. Hiện tại, cô đã là bà mẹ của 2 cô con gái đáng yêu. Trải qua hơn một thập kỉ sống đúng với danh nghĩa vợ chồng, song bà mẹ 2 con từng tiết lộ vẫn chưa đăng kí kết hôn với chồng Tây.

Theo quan điểm của Ngô Mỹ Uyên, cô không làm hôn thú bởi không muốn ràng buộc giữa đôi bên và thủ tục phức tạp. Tuy có suy nghĩ khác biệt, song cô vẫn luôn vun vén cho tổ ấm và nhận được sự yêu thương hết lòng từ người bạn đời lẫn phía gia đình chồng.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên. - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Ngô Mỹ Uyên và người thân vẫn đang sinh sống ở Ý. Do các con bước vào độ tuổi phát triển nhiều mặt nên cô tập trung dành phần lớn thời gian để hoàn thành tốt trách nhiệm làm vợ, làm mẹ.

Những lúc rảnh rỗi, Ngô Mỹ Uyên vẫn tiếp tục duy trì công việc của một nhà ảo thuật gia và hiện cô chưa có kế hoạch về nước để hoạt động nghệ thuật.