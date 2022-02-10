Lấy chồng đào hòa, bà xã doanh nhân tiết lộ "con người thật" của siêu mẫu Bình Minh sau 14 năm gắn bó

Sau 14 năm gắn bó mặn nồng, lần đầu tiên bà xã doanh nhân Anh Thơ tâm sự về con người của Bình Minh - nam siêu mẫu nổi tiếng đào hoa của Vbiz.

Bình Minh và bà xã Anh Thơ từng là một trong những cặp đôi "đũa lệch" nhận nhiều thị phi khi công khai yêu nhau và về chung một nhà. Tuy nhiên, sau tất cả những ồn ào, cặp vợ chồng đến nay vẫn chứng minh được tình yêu dành cho nhau bằng cuộc hôn nhân 14 năm gắn bó, ngập tràn hạnh phúc, viên mãn. Mới đây trên trang cá nhân, doanh nhân Anh Thơ đã có những hé lộ bất ngờ về cuộc sống hôn nhân bên ông xã siêu mẫu nổi tiếng đào hoa. Bà xã Bình Minh cho biết suốt nhiều năm gắn bó, Bình Minh không chỉ là người đàn ông của gia đình, chăm lo cho vợ và các con mà với cô, anh còn là người bạn thân trong cuộc sống, là chốn bình yên để cô dựa vào sau bao bộn bề lo toan.

"Cảm ơn anh bạn thân - một người để đôi lúc Thơ có thể trở thành “trẻ con” vòi vĩnh đủ thứ, là người đón đưa mình đi khắp mọi nơi, mua cho mình hàng chục ly kem, chở mình đi ăn đủ thứ vào những ngày cuối tuần mát mẻ, là người để mình trò chuyện hàng ngày, là chốn bình yên để mình tìm về và dựa dẫm sau những vất vả, bộn bề lo toan của cuộc sống. Và đặc biệt, bạn luôn biết mình thích điều gì. Thế nên, Valentine luôn hiện hữu mỗi ngày giữa cuộc sống của chúng ta, đúng không?", Anh Thơ chia sẻ. Kèm theo đó, nữ doanh nhân khoe món quà giá trị là chiếc vòng cổ kim cương được Bình Minh mua tặng trước thềm lễ Valentine. Bên dưới bình luận, đông đảo khán giả dành nhiều lời ngưỡng mộ đến tổ ấm của cặp đôi, từ cặp vợ chồng thị phi của Vbiz, đến nay, Bình Minh - Anh Thơ đã cùng nhau vun vén, xây đắp cho một cuộc hôn nhân mặn nồng và bền vững.

Bình Minh và bà xã Anh Thơ kết hôn năm 2008. Trong suốt thời gian chung sống, cặp đôi vướng phải không ít tin đồn rạn nứt với sự xuất hiện của người thứ ba. Trước đó, sự chênh lệch tuổi tác cũng khiến Bình Minh - Anh Thơ nhận vê nhiều ý kiến trái chiều. Những ồn ào liên tục kéo đến khiến nhiều người hoài nghi cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng sẽ chẳng thể bền vững. Tuy nhiên, đến nay, vợ chồng Bình Minh xóa tan tất cả dị nghị bằng cách ứng xử khôn khéo cùng cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau 14 năm chung sống, cặp đôi hiện đang có với nhau có 2 con gái vô cùng xinh xắn, cao ráo và nhận được nhiều lời khen ngợi của dân tình.

Bình Minh lấy lại phong độ sau loạt ảnh phát tướng không thể nhận ra Sau loạt ảnh phát tướng khiến dân mạng "tá hỏa", Bình Minh đã dần lại phong độ, trông bảnh bao hơn.

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