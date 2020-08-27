Lâu không xuất hiện, con gái Bình Minh trổ mã cao lớn bất ngờ, gương mặt xinh xắn như thiên thần

Hậu trường 27/08/2020 15:59

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng hai cô con gái nhà siêu mẫu Bình Minh - Anh Thơ đã sở hữu chiều cao ấn tượng và gương mặt xinh xắn khiến bao người trầm trồ.

Cuộc hôn nhân giữa siêu mẫu Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Để có được hạnh phúc ấm êm như hiện tại, cặp đôi đã vượt qua không ít sóng gió và thị phi.

Sau 12 năm hôn nhân, Bình Minh không ít lần vướng ồn ào tình ái. Nhưng sau tất cả, doanh nhân Anh Thơ vẫn khéo léo giữ một gia đình êm ấm, hạnh phúc.

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Gia đình viên mãn của Bình Minh và Anh Thơ sau 12 năm chung sống - Ảnh: FB

Mới đây, doanh nhân Anh Thơ vừa đăng tải hình ảnh của chồng siêu mẫu và hai ái nữ lên trang cá nhân. Khoảnh khắc Bình Minh cưng nựng các con thu hút sự quan tâm của mọi người.

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Hai công chúa nhà Bình Minh ngày càng cao lớn, xinh xắn - Ảnh: FB

Vẻ ngoài cao lớn, xinh xắn của con gái Bình Minh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ở tuổi 11, bé An Nhiên được khen ngợi khi sở hữu diện mạo đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh với nhiều nét đẹp giống mẹ. Riêng cô út An Như lại gây ấn tượng bởi chiều cao vượt trội cùng đôi chân dài miên man. Gương mặt công chúa thứ hai nhà Bình Minh còn được nhận xét giống bố như đúc. Tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng cô bé được dân tình dự đoán có thể trở thành siêu mẫu trong tương lai.

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Vợ Bình Minh tiết lộ, từ bé hai cô con gái được ba chăm sóc chu đáo. Những việc như thay tã, tắm rửa đều do anh đảm nhận - Ảnh: FB
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Nam diễn viên cưng chiều công chúa nhỏ - Ảnh: FB
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8 tuổi, con gái út Bình Minh sở hữu đôi chân dài miên man - Ảnh: FB

Bình Minh và Anh Thơ kết hôn năm 2008. Thời điểm mới "về chung nhà", cặp đôi từng chịu nhiều áp lực từ dư luận. Thậm chí còn xuất hiện tin đồn ác ý rằng, nam diễn viên lấy vợ doanh nhân vì muốn dựa dẫm kinh tế.

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