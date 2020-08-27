Tâm sự nghẹn lòng của Hiền Mai khi lo xong hậu sự cho mẹ

Hậu trường 27/08/2020 13:53

Lo tươm tất tang lễ của mẹ ruột, diễn viên Hiền Mai có động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Cô gửi lời cảm ơn đến những ai đã chia buồn và động viên mình nhiều ngày qua.

Ngày 22/8 vừa qua, diễn viên Hiền Mai đau lòng báo tin mẹ ruột qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Cô không ăn, không ngủ nhiều ngày trước nỗi đau quá lớn. Sau khi lo chu toàn tang lễ và bình tĩnh lại, Hiền Mai đã có chia sẻ đầu tiên và gửi lời cảm ơn đến mọi người.

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Mẹ qua đời là cú sốc lớn với Hiền Mai. Cô thức trắng nhiều đêm liền - Ảnh: FB

Cô viết: "Vậy là đã trải qua những ngày đau buồn nhất trong cuộc đời! Xin cảm ơn tất cả những người đã bên cạnh mình, yêu thương chia sẻ, động viên giúp đỡ những ngày này!

Rất nhiều người nói: 'Mùa Covid, khi tới cứ tưởng vắng vẻ lắm. Không ngờ đông như vậy!'.

Nhiều người nói: 'Hoa nhiều quá, hoa ngập tràn, đẹp quá, đẹp còn hơn đường hoa Nguyễn Huệ!'.

Có người em nói: 'Nhà gần đây, đi qua đi lại một ngày mấy lần, tự nghĩ đám tang nhà ai hoành tráng quá. Không ngờ hẹn hò đúng ở đây!'.

Tất cả điều này làm mình thực sự ấm lòng! Xin tất cả mọi người nhận ở mình lời tri ân và tình cảm sâu sắc vì tất cả nghĩa tình này!". Hiền Mai cũng cho biết, toàn bộ số tiền phúng điếu mẹ sẽ được làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

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Hiền Mai luôn bên cạnh động viên, chăm sóc mẹ nhiều năm qua - Ảnh: FB

Được biết, mẹ Hiền Mai phải chống chọi với bệnh tật suốt nhiều năm qua. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất nhưng cô vẫn vô cùng đau đớn trước nỗi đau mất mẹ.

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