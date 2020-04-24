Lâu lắm Nguyệt Ánh mới khoe ảnh bên con trai và chồng Ấn Độ, mọi người đua nhau chúc phúc

Nguyệt Ánh là gương mặt quen thuộc với khán giả của màn ảnh phía Nam. Cô gây ấn tượng với hàng loạt vai diễn trong các dự án phim dài tập. Dù là người của công chúng nhưng cô sống khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trên báo chí. Sau khi lập gia đình, diễn viên phim "Cổng mặt trời" sống khép kín hơn. Thi thoảng cô mới đăng tải một vài hình ảnh bên quý tử và hiếm khi chia sẻ ảnh bên ông xã.

Sau 3 năm kết hôn, cô tận hưởng hạnh phúc của riêng mình - Ảnh: FB

Con trai Nguyệt Ánh thừa hưởng nhiều đường nét của mẹ, đặc biệt là làn da trắng - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Nguyệt Ánh bất ngờ đăng tải khoảnh khắc gia đình ngập tràn hạnh phúc. Trong ảnh, chồng nữ diễn viên cười hạnh phúc khi được ôm con vào lòng. Nụ cười rạng rỡ cùng gương mặt hạnh phúc của Nguyệt Ánh thay cho lời giải thích về cuộc sống hôn nhân viên mãn.