Lâu lắm Nguyệt Ánh mới khoe ảnh bên con trai và chồng Ấn Độ, mọi người đua nhau chúc phúc

Là người kín tiếng trong chuyện hôn nhân, nên mọi động thái của diễn viên Nguyệt Ánh về chồng con đều thu hút sự chú ý của mọi người.
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Nguyệt Ánh là gương mặt quen thuộc với khán giả của màn ảnh phía Nam. Cô gây ấn tượng với hàng loạt vai diễn trong các dự án phim dài tập. Dù là người của công chúng nhưng cô sống khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trên báo chí. Sau khi lập gia đình, diễn viên phim "Cổng mặt trời" sống khép kín hơn. Thi thoảng cô mới đăng tải một vài hình ảnh bên quý tử và hiếm khi chia sẻ ảnh bên ông xã.
Mới đây, diễn viên Nguyệt Ánh bất ngờ đăng tải khoảnh khắc gia đình ngập tràn hạnh phúc. Trong ảnh, chồng nữ diễn viên cười hạnh phúc khi được ôm con vào lòng. Nụ cười rạng rỡ cùng gương mặt hạnh phúc của Nguyệt Ánh thay cho lời giải thích về cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Bức ảnh hiếm đầy đủ các thành viên của gia đình nữ diễn viên thu hút sự quan tâm của mọi người. Cô nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và fan hâm mộ.
Nguyệt Ánh kết hôn vào năm 2017, chồng cô là huấn luyện viên yoga người Ấn Độ. Tuy khác nhau về ngôn ngữ và văn hóa, nhưng cặp đôi sống rất hòa hợp và hạnh phúc. Không chỉ ủng hộ vợ trên con đường diễn xuất, chồng Nguyệt Ánh còn hỗ trợ vợ trên mọi phương diện. Thời điểm mới quay lại công việc sau sinh, Nguyệt Ánh nhận được nguồn động viên lớn của ông xã. Anh chăm con rất khéo và không ngại đưa đón vợ mỗi khi cô đi quay xa.