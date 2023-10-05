Lan Phương vật vã vì ốm nghén nặng khi mang bầu lần 2, ám ảnh việc ôm chồng con vì điều này!

Hậu trường 05/10/2023 08:46

Lan Phương vừa công khai thông tin mang bầu con thứ hai ở tháng thứ tư. Khi em bé trong bụng được khoảng 5 tuần thì cô bắt đầu có dấu hiệu nghén từ đó.

Lan Phương là nữ diễn viên nổi tiếng quen thuộc trên các kênh truyền hình và nhận được sự yêu mến từ công chúng bởi lối diễn xuất ấn tượng qua các bộ phim: Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình,...

Tối ngày 30/9 vừa qua, trên trang cá nhân, diễn viên Lan Phương bất ngờ xác nhận đang mang bầu em bé thứ hai ở tháng thứ tư của thai kì. Nữ diễn viên "Cả một đời ân oán" hạnh phúc thông báo đến người hâm mộ: "Sau thời gian mong chờ từ đầu năm ngoái, em bé thứ 2 đã đến trong bụng mẹ. Mẹ, bố, và chị Lina yêu con từ trước khi con ra đời". Ngay dưới phần bình luận, khán giả gửi lời chúc mừng đến mẹ bầu Lan Phương.

Lan Phương vật vã vì ốm nghén nặng khi mang bầu lần 2, ám ảnh việc ôm chồng con vì điều này! - Ảnh 1
 Diễn viên Lan Phương bất ngờ xác nhận đang mang bầu em bé thứ hai ở tháng thứ tư của thai kì

Mới đây, mẹ bầu tuổi 40 chia sẻ nỗi niềm trong lần mang thai thứ 2 này khiến hội chị em cũng đồng cảm. Nữ diễn viên cho biết, cô bị ốm nghén nặng nhưng phải rất cố gắng để hoàn thành những cảnh quay cuối tại phim trường. Theo đó, Lan Phương tâm sự:

"Lần có thai thứ hai này Phương ốm nghén rất nặng, hơn hồi có thai Lina nhiều lần. Lúc mới biết có thai, Phương chưa nói với đoàn, chỉ cố gắng chịu đựng cơn ốm nghén. Cơ thể mệt mỏi, đau nhức lắm, lịch làm việc dày nên cơ thể lúc nào cũng phải gồng lên để chống đỡ, tình trạng đau vai gáy mỗi ngày một nặng.

Vì quá mệt nên thời gian đó Phương rất ít nói chuyện với đoàn, quay xong cảnh là ngồi im, gần như không nhúc nhích, hoặc chỉ nằm yên trên ghế  để có sức diễn tiếp. Có những ngày hè nóng nực, phải đóng cửa phòng để quay, hơn 40 người tập trung trong đó, mùi đồ ăn, mùi nóng, mùi lau dọn không sạch, mùi mồ hôi trộn lại bốc lên, với khứu giác của phụ nữ đang nghén thì thật là ám ảnh. Rồi Phương bắt đầu buồn nôn và nôn. Đến 6 tuần thì Phương nói với đạo diễn và đội sản xuất để mọi người hiểu và thông cảm hơn với tình trạng ít nói, mệt mỏi và khác lạ của Phương".

Lan Phương vật vã vì ốm nghén nặng khi mang bầu lần 2, ám ảnh việc ôm chồng con vì điều này! - Ảnh 2
Nữ diễn viên cho biết, cô bị ốm nghén nặng nhưng phải rất cố gắng để hoàn thành những cảnh quay cuối tại phim trường

Chia sẻ thêm với truyền thông, Lan Phương cho biết khi em bé trong bụng được khoảng 5 tuần thì đã bắt đầu có dấu hiệu nghén từ đó. "Mỗi ngày mở mắt ra, tôi đều thấy mệt nhọc và những cơn buồn nôn ào đến. Ngồi dậy khiến tôi buồn nôn nhiều hơn nên lúc nào cũng chỉ nằm bẹp trên giường hoặc sofa. Thỉnh thoảng đi quay show, tôi cố gắng lắm mới ngồi thẳng được đến hết show. Mùi cafe, mùi quần áo... đều làm tôi buồn nôn, đến mức tôi phải chuyển qua phòng ngủ nhỏ để tránh mùi quần áo trong phòng ngủ của chính mình. Tôi không ôm được chồng và con gái vì cứ ôm là mùi quần áo sộc lên gây buồn nôn ngay lập tức" - Lan Phương nhớ lại.

Lan Phương vật vã vì ốm nghén nặng khi mang bầu lần 2, ám ảnh việc ôm chồng con vì điều này! - Ảnh 3
"Tôi không ôm được chồng và con gái vì cứ ôm là mùi quần áo sộc lên gây buồn nôn ngay lập tức" - Lan Phương nhớ lại.

Với cô, đó là những ngày rất căng thẳng vì không thể tự quản lý nhà hàng, không thể ôm ấp hay gần gũi chồng và con cái. Cô cứ nằm bẹp, không thể suy nghĩ hay làm gì có ích nên tâm trạng càng ủ dột. Gương mặt cô những ngày đó tràn ngập vẻ mệt mỏi, buồn bã.

Tình trạng ốm nghén vật vã của cô còn ảnh hưởng đến tâm trạng của chồng và con gái. Bé Lina buồn vì không được mẹ ôm ấp, gần gũi như trước. Ông xã Lan Phương còn buồn hơn vì không biết phải làm gì giúp vợ và gần như không thể lại gần cô.

Lan Phương vật vã vì ốm nghén nặng khi mang bầu lần 2, ám ảnh việc ôm chồng con vì điều này! - Ảnh 4
Dù vậy, chồng và con gái vẫn cố ra sức động viên, thi thoảng rủ cô ra ngoài đi dạo khiến nữ diễn viên cảm thấy an ủi

Dù vậy, chồng và con gái vẫn cố ra sức động viên, thi thoảng rủ cô ra ngoài đi dạo khiến nữ diễn viên cảm thấy an ủi. Triệu chứng ốm nghén của Lan Phương bắt đầu đỡ dần sau 14 tuần. Điều tuyệt vời nhất với cô bây giờ là có thể ôm ấp chồng con, bớt sợ các loại mùi nặng, không còn ám ảnh như trước. Khi hết ốm nghén, cô lại ham công việc. Cô trêu một số đạo diễn hãy gọi cho mình nếu cần người đóng vai bà bầu và quay trong khoảng một tháng. Dù vậy, ưu tiên hàng đầu của cô lúc này vẫn là sức khỏe của mẹ và sự phát triển của em bé.

Lan Phương làm thủ tục kết hôn với ông xã người Anh tên David Duffy vào năm 2018. Trái ngọt của cặp đôi được chào đời vào tháng 5/2018, đặt tên thân mật là bé Lina. Có lẽ nhờ được hưởng gen trội từ người bố cao 2,04m nên bé Lina chỉ mới 5 tuổi đã sở hữu đôi chân dài miên man, thẳng tắp khiến ai cũng ghen tỵ. Không chỉ vậy, cô bé còn được nhận xét thông minh, lém lỉnh.

Diễn viên Lan Phương báo tin vui mang thai con thứ 2 cho chồng ngoại quốc

Diễn viên Lan Phương báo tin vui mang thai con thứ 2 cho chồng ngoại quốc

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lan Phương bất ngờ xác nhận đang mang bầu em bé thứ hai ở tháng thứ tư của thai kì.

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