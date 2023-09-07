Bạch Lan Phương bất ngờ nhắc đến tình cũ của Huỳnh Anh, khẳng định không phải người thứ 3 đáng bị miệt thị

Hậu trường 07/09/2023 08:43

MC Bạch Lan Phương lên tiếng đáp trả những bình luận so sánh cô với tình cũ của diễn viên Huỳnh Anh.

Từ ngày công khai hẹn hò vào năm 2020, diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương nhận về không ít lời mỉa mai vì lệch tuổi và nữ MC còn là mẹ đơn thân. Tuy nhiên, vượt qua mọi rào cản, cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau minh chứng cho tình yêu.

Vừa qua, Huỳnh Anh còn vui mừng thông báo "tin vui": "Tôi và gia đình rất hạnh phúc khi đón nhận tin vui. Vợ tôi đang mang thai bé "Rồng", tôi đã sẵn sàng làm bố. Tin vui này cũng nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng. Trước đó, chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng tạm hoãn vì bố tôi không may mắc bạo bệnh. Vừa qua, bố tôi vừa qua đời đó là nỗi mất mát lớn của gia đình chúng tôi. Vậy nên, việc cưới hỏi của hai vợ chồng tạm thời hoãn lại, có chăng phải qua giỗ đầu bố tôi".

Bạch Lan Phương bất ngờ nhắc đến tình cũ của Huỳnh Anh, khẳng định không phải người thứ 3 đáng bị miệt thị - Ảnh 1
Huỳnh Anh xác nhận thông tin bạn gái Bạch Lan Phương đang mang thai con đầu lòng

Tuy nhiên, mới đây, chiều ngày 6/9, trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương bất ngờ liên tục gặp những bình luận so sánh cô với tình cũ của Huỳnh Anh khiến cô phải lên tiếng. Nữ MC cho biết bạn trai có nhiều mối tình đẹp. Khi yêu, Huỳnh Anh lãng mạn và ngọt ngào. Cô không phán xét bất cứ điều gì vì người trong cuộc mới hiểu lý do mối tình tan vỡ. 

Cô nói: "Trong những người Huỳnh Anh từng hẹn hò, có một mối tình được khán giả yêu mến, ủng hộ, chúc phúc. Thời điểm đó, tôi thấy 2 bạn đẹp đôi. Khi thông tin mối tình tan vỡ, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự nuối tiếc".

Bạch Lan Phương bất ngờ nhắc đến tình cũ của Huỳnh Anh, khẳng định không phải người thứ 3 đáng bị miệt thị - Ảnh 2
Mới đây, chiều ngày 6/9, trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương bất ngờ liên tục gặp những bình luận so sánh cô với tình cũ của Huỳnh Anh khiến cô phải lên tiếng

Bạch Lan Phương cho biết, mạng xã hội lan truyền tin đồn cô là người thứ 3. Nhiều bình luận miệt thị, xúc phạm, cho rằng cô chen ngang mối tình của Huỳnh Anh và người cũ. Thậm chí, có người gửi hình ảnh của Huỳnh Anh và tình cũ cho Lan Phương. Cô hy vọng mọi người có thể cư xử văn minh, tôn trọng quá khứ của nhau. Nữ MC khẳng định 3 năm sau khi Huỳnh Anh chia tay bạn gái, cô mới xuất hiện.

Lan Phương bộc bạch: "Nếu tôi là người thứ 3 phá vỡ mối tình đẹp được khán giả yêu mến thì ngàn lần đáng trách. Nhưng tôi không phải nguyên nhân của sự đổ vỡ đó. Khi cuộc tình kết thúc, người trong cuộc sẽ đau khổ, kỷ niệm càng đẹp, chia tay càng nhiều nước mắt. Chúng ta cần tôn trọng quyết định của họ, quá khứ ngủ yên, không ai cảm thấy đau lòng. Trong mối quan hệ yêu đương, nếu ngày nào đó, bạn trai muốn dừng lại, tôi sẽ chúc phúc cho anh. Tôi không bao giờ níu giữ một người không hướng về mình".

Bạch Lan Phương bất ngờ nhắc đến tình cũ của Huỳnh Anh, khẳng định không phải người thứ 3 đáng bị miệt thị - Ảnh 3
Bạch Lan Phương cho biết, mạng xã hội lan truyền tin đồn cô là người thứ 3. Nhiều bình luận miệt thị, xúc phạm, cho rằng cô chen ngang mối tình của Huỳnh Anh và người cũ

 

Hiện dòng chia sẻ của Bạch Lan Phương thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người khuyên nữ MC nên bỏ ngoài tai những lời tiêu cực để tập trung dưỡng thai thật tốt. Được biết, trước khi yêu Bạch Lan Phương, Huỳnh Anh có mối tình 3 năm với Á hậu Hoàng Oanh, 2 năm với Y Vân - hotgirl người Việt sống tại Bỉ.

Bạch Lan Phương bất ngờ nhắc đến tình cũ của Huỳnh Anh, khẳng định không phải người thứ 3 đáng bị miệt thị - Ảnh 4
Nữ MC khẳng định 3 năm sau khi Huỳnh Anh chia tay bạn gái, cô mới xuất hiện

Trước khi Bạch Lan Phương mang thai con đầu lòng cho Huỳnh Anh, tháng 2/2021 vừa qua, nam diễn viên đã cầu hôn bạn gái. Trước đó, khi nói về khoảng cách tuổi tác, Huỳnh Anh từng chia sẻ: "Ai từng tiếp xúc cũng bảo Phương hợp với Huỳnh Anh và cô ấy sẽ là một người vợ tốt". Cặp đôi gắn bó nhiều năm và luôn khoe những khoảnh khắc ngọt ngào khiến ai cũng phải xuýt xoa.

Huỳnh Anh công bố sắp đón con đầu lòng, bạn gái bất ngờ chia sẻ đầy tâm trạng: 'Một giấc mơ đẹp, đến và đi trong phút chốc'

Huỳnh Anh công bố sắp đón con đầu lòng, bạn gái bất ngờ chia sẻ đầy tâm trạng: 'Một giấc mơ đẹp, đến và đi trong phút chốc'

Tối ngày 25/8, Bạch Lan Phương bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Huỳnh Anh Huỳnh Anh huỳnh anh - bạch lan phương tình cũ Huỳnh Anh

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 45 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 0 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm