Bạch Lan Phương bất ngờ nhắc đến tình cũ của Huỳnh Anh, khẳng định không phải người thứ 3 đáng bị miệt thị

MC Bạch Lan Phương lên tiếng đáp trả những bình luận so sánh cô với tình cũ của diễn viên Huỳnh Anh.

Từ ngày công khai hẹn hò vào năm 2020, diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương nhận về không ít lời mỉa mai vì lệch tuổi và nữ MC còn là mẹ đơn thân. Tuy nhiên, vượt qua mọi rào cản, cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau minh chứng cho tình yêu. Vừa qua, Huỳnh Anh còn vui mừng thông báo "tin vui": "Tôi và gia đình rất hạnh phúc khi đón nhận tin vui. Vợ tôi đang mang thai bé "Rồng", tôi đã sẵn sàng làm bố. Tin vui này cũng nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng. Trước đó, chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng tạm hoãn vì bố tôi không may mắc bạo bệnh. Vừa qua, bố tôi vừa qua đời đó là nỗi mất mát lớn của gia đình chúng tôi. Vậy nên, việc cưới hỏi của hai vợ chồng tạm thời hoãn lại, có chăng phải qua giỗ đầu bố tôi".

Huỳnh Anh xác nhận thông tin bạn gái Bạch Lan Phương đang mang thai con đầu lòng Tuy nhiên, mới đây, chiều ngày 6/9, trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương bất ngờ liên tục gặp những bình luận so sánh cô với tình cũ của Huỳnh Anh khiến cô phải lên tiếng. Nữ MC cho biết bạn trai có nhiều mối tình đẹp. Khi yêu, Huỳnh Anh lãng mạn và ngọt ngào. Cô không phán xét bất cứ điều gì vì người trong cuộc mới hiểu lý do mối tình tan vỡ. Cô nói: "Trong những người Huỳnh Anh từng hẹn hò, có một mối tình được khán giả yêu mến, ủng hộ, chúc phúc. Thời điểm đó, tôi thấy 2 bạn đẹp đôi. Khi thông tin mối tình tan vỡ, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự nuối tiếc".

Mới đây, chiều ngày 6/9, trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương bất ngờ liên tục gặp những bình luận so sánh cô với tình cũ của Huỳnh Anh khiến cô phải lên tiếng Bạch Lan Phương cho biết, mạng xã hội lan truyền tin đồn cô là người thứ 3. Nhiều bình luận miệt thị, xúc phạm, cho rằng cô chen ngang mối tình của Huỳnh Anh và người cũ. Thậm chí, có người gửi hình ảnh của Huỳnh Anh và tình cũ cho Lan Phương. Cô hy vọng mọi người có thể cư xử văn minh, tôn trọng quá khứ của nhau. Nữ MC khẳng định 3 năm sau khi Huỳnh Anh chia tay bạn gái, cô mới xuất hiện. Lan Phương bộc bạch: "Nếu tôi là người thứ 3 phá vỡ mối tình đẹp được khán giả yêu mến thì ngàn lần đáng trách. Nhưng tôi không phải nguyên nhân của sự đổ vỡ đó. Khi cuộc tình kết thúc, người trong cuộc sẽ đau khổ, kỷ niệm càng đẹp, chia tay càng nhiều nước mắt. Chúng ta cần tôn trọng quyết định của họ, quá khứ ngủ yên, không ai cảm thấy đau lòng. Trong mối quan hệ yêu đương, nếu ngày nào đó, bạn trai muốn dừng lại, tôi sẽ chúc phúc cho anh. Tôi không bao giờ níu giữ một người không hướng về mình". Bạch Lan Phương cho biết, mạng xã hội lan truyền tin đồn cô là người thứ 3. Nhiều bình luận miệt thị, xúc phạm, cho rằng cô chen ngang mối tình của Huỳnh Anh và người cũ Hiện dòng chia sẻ của Bạch Lan Phương thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người khuyên nữ MC nên bỏ ngoài tai những lời tiêu cực để tập trung dưỡng thai thật tốt. Được biết, trước khi yêu Bạch Lan Phương, Huỳnh Anh có mối tình 3 năm với Á hậu Hoàng Oanh, 2 năm với Y Vân - hotgirl người Việt sống tại Bỉ. Nữ MC khẳng định 3 năm sau khi Huỳnh Anh chia tay bạn gái, cô mới xuất hiện Trước khi Bạch Lan Phương mang thai con đầu lòng cho Huỳnh Anh, tháng 2/2021 vừa qua, nam diễn viên đã cầu hôn bạn gái. Trước đó, khi nói về khoảng cách tuổi tác, Huỳnh Anh từng chia sẻ: "Ai từng tiếp xúc cũng bảo Phương hợp với Huỳnh Anh và cô ấy sẽ là một người vợ tốt". Cặp đôi gắn bó nhiều năm và luôn khoe những khoảnh khắc ngọt ngào khiến ai cũng phải xuýt xoa.

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