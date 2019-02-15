Lan Phương rớm nước mắt với món quà Valentine muộn của ông xã trong đêm

Vì chồng Tây đi làm về muộn nên mẹ con Lan Phương đã trải qua một ngày Valentine với nhiều cảm xúc khó quên.

Mãi đến tối muộn ngày 14/2, Lan Phương mới chính thức chia sẻ những bức ảnh được chụp vội trong ngày lễ tình nhân của hai vợ chồng. Vì ông xã đi làm về muộn nên người đẹp Cả một đời ân oán phải chờ đến gần cuối ngày mới được nhận quà và hoa. Bất ngờ hơn, Valentine năm nay chồng Lan Phương còn mua thêm một bó hoa nhỏ khác để làm quà tặng cho con gái đầu lòng.

Lan Phương chia sẻ món quà muộn của ông xã là một bó hoa hồng rất đẹp - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, lúc ba xong việc và trở về nhà thì bé Lina cũng đã say giấc. Không muốn phá tan giấc ngủ của công chúa nhỏ nên vợ chồng Lan Phương đặt bó hoa hồng vào tay bé và ghi lại một vài khoảnh khắc xúc động.

Có thể nói, tuy không có một ngày Valentine hò hẹn xem phim như những cặp đôi khác nhưng vợ chồng Lan Phương vẫn vô cùng hạnh phúc. Sự tâm lý, lãng mạn và ngọt ngào mà chồng Tây dành cho nữ diễn viên khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Không chỉ tặng hoa cho vợ, ông xã Lan Phương còn mua một bó hoa nhỏ khác để tặng con gái - Ảnh: FBNV

Hình ảnh em bé ôm bó hoa khi ngủ say làm nhiều người hạnh phúc lây - Ảnh: FBNV

Lan Phương và chồng Tây có mối lương duyên khá đặc biệt. Thời gian họ hẹn hò cho đến khi có baby chỉ vỏn vẹn 6 tháng. Một năm qua, nữ diễn viên đã khiến người hâm mộ an tâm khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn.

Được biết, chồng Lan Phương là một người đàn ông giỏi giang ngoài xã hội nhưng cũng không ngại việc nhà. Anh chăm con rất khéo và thường xuyên hỗ trợ vợ chuyện bếp núc.

Lan Phương đón Tết hạnh phúc bên chồng và con gái xinh như thiên thần Lan Phương chia sẻ khoảnh khắc đón Tết đầm ấm bên chồng Tây và con gái nhỏ “đốn tim” cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-phuong-rom-nuoc-mat-voi-mon-qua-valentine-muon-cua-ong-xa-trong-dem-315196.html