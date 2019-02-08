Lan Phương đón Tết hạnh phúc bên chồng và con gái xinh như thiên thần

Lan Phương chia sẻ khoảnh khắc đón Tết đầm ấm bên chồng Tây và con gái nhỏ “đốn tim” cư dân mạng.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, Lan Phương đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh hạnh phúc ngập tràn bên gia đình nhỏ. Đây là cái Tết đầu tiên của bé Lina - công chúa nhỏ nhà Lan Phương và chồng Tây. Tuy mới được 6 tháng nhưng cô bé rất hào hứng trong những bức ảnh chụp cùng bố mẹ.

Lan Phương chia sẻ rằng đây là cái Tết cô cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt hơn 30 năm qua. Bởi không chỉ được sum vầy bên gia đình mà Lan Phương còn có thêm hai niềm vui mới là chồng và con gái. Hạnh phúc của người đẹp “Cả một đời ân oán” khiến ai nấy đều cảm thấy vui lây.

Lan Phương hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc đón giao thừa bên chồng con - Ảnh: FBNV

Đây là cái Tết đầu tiên của con gái Lan Phương - Ảnh: FBNV

Những hình ảnh đẹp ngẩn ngơ của gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV

Con gái Lan Phương càng lớn càng xinh như thiên thần. Cô bé sở hữu vẻ đẹp lai Tây cực đáng yêu - Ảnh: FBNV

Lan Phương và chồng Tây có mối lương duyên khá đặc biệt. Thời gian họ hẹn hò cho đến khi có baby chỉ vỏn vẹn 6 tháng. Hiện tại, cặp vợ chồng đã đăng ký kết hôn nhưng vẫn chưa lên kế hoạch tổ chức đám cưới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-phuong-don-tet-hanh-phuc-ben-chong-va-con-gai-xinh-nhu-thien-than-314464.html