Lần hiếm hoi Mai Phương Thuý chính thức làm rõ tin đồn bí mật sinh con cho đại gia, công khai có hành động cứng rắn khiến dân tình bất ngờ

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã có những chia sẻ trên mạng xã hội để nói về thông tin lén lấy chồng đại gia và sinh con.

Cụ thể, cách đây không lâu, trên mạng xã hội TikTok có một tài khoản mang tên Mai Phương Thúy nhận được nhiều quan tâm khi khoe clip nàng Hậu chơi đùa cùng một bé gái và nhận đó là con gái của mình. Tuy nhiên khi một cư dân mạng để lại bình luận về tin đồn bí mật sinh con cho đại gia, cô đã trả lời rằng: "Tin đồn chỉ là tin đồn thôi". Điều này khiến cư dân mạng thêm xôn xao về việc nàng hậu đã bí mật sinh con cho đại gia.

Những hình ảnh làm dấy lên nghi vấn người đẹp đã sinh con Đến mới đây, hoa hậu Việt Nam 2006 đã đề nghị được xin chứng nhận tài khoản chính chủ nhưng hiện vẫn chưa được. Nàng hậu chia sẻ: "Cả nhà ơi mình có nhiều tài khoản giả mạo đăng thông tin xuyên tạc đời tư quá nên mình muốn xin tích xanh mà ít người theo dõi quá". Hiện tại, trang chính chủ của Mai Phương Thuý hiện chỉ có tầm 48 nghìn người theo dõi, clip gần đây nhất cũng đã được đăng vào tháng 7/2023. Mai Phương Thuý nói thêm: "Đừng có nghĩ tôi có con nữa. Làm gì có chuyện đấy, tôi còn không biết năm nào mình sẽ có con đây. Nghe tin đồn này, tôi vui khi thấy cư dân mạng thật nhiều thuyết âm mưu. Có con thật, chắc tôi vui lắm!".

Người đẹp phủ nhận chuyện bí mật sinh con Trải qua gần hai thập kỷ kể từ khi đăng quang, Mai Phương Thuý vẫn là hoa hậu nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Điều này vô tình khiến cô vướng phải những tin đồn thất thiệt về đời tư. Trước khi bị đồn thổi sinh con cho đại gia, Mai Phương Thuý từng có thời gian hẹn hò với ca sĩ Noo Phước Thịnh. Đến nay mặc dù đã đường ai nấy đi từ lâu song mối quan hệ của cả hai vẫn thân thiết, xem nhau như tri kỷ. Đến nay, người đẹp vẫn độc thân Từng trải lòng về dự định sinh con với báo chí, Mai Phương Thuý tiết lộ: "Tôi thích nhiều con. Tôi muốn phải có tầm 5 đứa con. Lớn lên nó sẽ giống trong phim Bố Già, tranh giành tài sản. Lúc ấy tôi kiểu như sẽ ngồi đấy làm chủ trì phân phát, với cả ngồi xem các con cạnh tranh với nhau. Nhưng mà giờ tôi 34 tuổi rồi mà còn chưa đẻ đứa đầu tiên, thì không hiểu 5 đứa đấy từ đâu ra".

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